https://sputniknews.com.tr/20230516/avusturyada-trende-hitlerin-konusmalari-yayinlandi-1071165213.html

Avusturya'da trende Hitler'in konuşmaları dinletildi

Avusturya'da trende Hitler'in konuşmaları dinletildi

Avusturya'da Bregenz'den Viyana'ya giden bir yolcu treninde hoparlörlerden Adolf Hitler'in konuşmaları dinletildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T12:37+0300

2023-05-16T12:37+0300

2023-05-16T12:37+0300

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Hitler'in konuşmaları, pazar günü tren seyahati yapan Yeşiller Partisi vekili David Stogmuller tarafından Twitter'da paylaşıldı. Stogmuller'in paylaştığı videoda, arka planda Hitler'in “Sieg Heil” ifadeleri net bir şekilde duyulabiliyor. Avusturya Federal Demiryolları (OBB) da, 'rahatsız edici duyuruların farkında olduğunu' belirterek sorunu kabul etti ve 'teknik arızaların' nedenini en kısa sürede bulacaklarını söyledi.Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, Hitler'in konuşmalarını yayınlamakla suçlanan adı açıklanmayan zanlıların gözaltına alınıp alınmadığı henüz netlik kazanmadı. Nazi propagandasının suç olduğu Avusturya'da geçen hafta da benzer anonsların yayınlandığına ilişkin iki olay bildirildi. Son anonsu yayınlamakla suçlanan şüphelilerin, diğer olayların arkasındaki isimler olduğuna inanılıyor.

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