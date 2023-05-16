https://sputniknews.com.tr/20230516/avusturyada-trende-hitlerin-konusmalari-yayinlandi-1071165213.html
Avusturya'da trende Hitler'in konuşmaları dinletildi
Avusturya'da trende Hitler'in konuşmaları dinletildi
Avusturya'da Bregenz'den Viyana'ya giden bir yolcu treninde hoparlörlerden Adolf Hitler'in konuşmaları dinletildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:37+0300
2023-05-16T12:37+0300
2023-05-16T12:37+0300
dünya
avusturya
tren
hitler
adolf hitler
anons
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Hitler'in konuşmaları, pazar günü tren seyahati yapan Yeşiller Partisi vekili David Stogmuller tarafından Twitter'da paylaşıldı. Stogmuller'in paylaştığı videoda, arka planda Hitler'in “Sieg Heil” ifadeleri net bir şekilde duyulabiliyor. Avusturya Federal Demiryolları (OBB) da, 'rahatsız edici duyuruların farkında olduğunu' belirterek sorunu kabul etti ve 'teknik arızaların' nedenini en kısa sürede bulacaklarını söyledi.Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, Hitler'in konuşmalarını yayınlamakla suçlanan adı açıklanmayan zanlıların gözaltına alınıp alınmadığı henüz netlik kazanmadı. Nazi propagandasının suç olduğu Avusturya'da geçen hafta da benzer anonsların yayınlandığına ilişkin iki olay bildirildi. Son anonsu yayınlamakla suçlanan şüphelilerin, diğer olayların arkasındaki isimler olduğuna inanılıyor.
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avusturya, tren, hitler, adolf hitler, anons
avusturya, tren, hitler, adolf hitler, anons
Avusturya'da trende Hitler'in konuşmaları dinletildi
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Avusturya'da Bregenz'den Viyana'ya giden bir yolcu treninde hoparlörlerden Adolf Hitler'in konuşmaları dinletildi.
Hitler'in konuşmaları, pazar günü tren seyahati yapan Yeşiller Partisi vekili David Stogmuller tarafından Twitter'da paylaşıldı. Stogmuller'in paylaştığı videoda, arka planda Hitler'in “Sieg Heil” ifadeleri net bir şekilde duyulabiliyor.
Avusturya Federal Demiryolları (OBB) da, 'rahatsız edici duyuruların farkında olduğunu' belirterek sorunu kabul etti ve 'teknik arızaların' nedenini en kısa sürede bulacaklarını söyledi.
Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, Hitler'in konuşmalarını yayınlamakla suçlanan adı açıklanmayan zanlıların gözaltına alınıp alınmadığı henüz netlik kazanmadı.
Nazi propagandasının suç olduğu Avusturya'da geçen hafta da benzer anonsların yayınlandığına ilişkin iki olay bildirildi. Son anonsu yayınlamakla suçlanan şüphelilerin, diğer olayların arkasındaki isimler olduğuna inanılıyor.