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https://sputniknews.com.tr/20230524/almanyada-iklim-aktivistlerine-polis-baskini-1071517663.html
Almanya’da iklim aktivistlerine polis baskını
Almanya’da iklim aktivistlerine polis baskını
Almanya’da sanat eserlerini hedef alan ve kendilerini caddelerde yere yapıştıran iklim aktivistlerine yönelik polis tarafından baskın düzenlendi. 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T16:47+0300
2023-05-24T16:47+0300
dünya
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avrupa
çevre
aktivist
polis
iklim
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Almanya’da son zamanlarda ünlü sanat eserlerini hedef alan Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci gruba karşı polis harekete geçti. Polis tarafından yapılan açıklamada, yaşları 22-38 arasında değişen 7 kişiye yönelik 'suç örgütü kurmak veya desteklemek' suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 7 eyalette baskın düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, soruşturma çerçevesinde 15 mülkte arama yapıldığı, iki banka hesabına el konulduğu ve bir kişinin mal varlığının dondurulmasına karar verildiği kaydedildi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin web sitesi aracılığıyla yeni eylemlerini finanse etmek üzere bağış kampanyası düzenlediği ve en az 1.4 milyon euro para toplandığı ifade edildi.Birçok aktivist para cezasına çarptırıldıSon Nesil grubu, iklim değişikliğine ve etkilerine dikkat çekmek amacıyla dünya çapında sanat eserlerini hedef alıyor. Almanya’da 23 Ekim 2022’de iki aktivist, Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'nin 'Les Mueles' eserine patates püresi fırlatmış ve kendilerini tablonun asıldığı duvara yapıştırmıştı. Gruba üye onlarca iklim aktivisti, son haftalarda özellikle başkent Berlin'de kendilerini yere yapıştırıp trafiği durdurarak gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Birçok eylemci, trafiği durdurma ve polise mukavemetten para cezasına çarptırılmıştı.Almanya Başbakanı Sholz'dan sert eleştiriAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, pazartesi günü iklim aktivistlerinin eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, aktivistlerin bir tabloya saldırmasının ve kendini yere yapıştırmasının 'çılgınca' olduğunu söylemişti. Bu tür eylemlerle hiç kimsenin iklim değişikliği konusundaki düşüncesinin değişmeyeceğini belirten Scholz, aksine bu protestoların insanları sinirlendirdiğini ifade etmişti.İklim aktivistleri ise aldıkları sert eleştirilere rağmen çevreyi korumak, küresel ısınmayı önlemek için hükümet ve toplum tarafından alınan yetersiz önlemlere karşı eylemlerin büyük önem taşıdığını savunuyor. Son Nesil grubu, Almanya’da 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının durdurulması ve ulaştırma emisyonlarının azaltılması için otoyollarda saatte 100 kilometrelik hız sınırı getirilmesi gibi kısa vadeli önlemler alınmasını talep ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/hollandada-inci-kupeli-kiz-tablosuna-saldiran-iklim-aktivistlerine-hapis-cezasi-1063029828.html
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almanya, avrupa, çevre, aktivist, polis, iklim
almanya, avrupa, çevre, aktivist, polis, iklim

Almanya’da iklim aktivistlerine polis baskını

16:47 24.05.2023
© İHAAlmanya’da sanat eserlerini hedef alan ve kendilerini caddelerde yere yapıştıran iklim aktivistlerine yönelik polis tarafından baskın düzenlendi.
Almanya’da sanat eserlerini hedef alan ve kendilerini caddelerde yere yapıştıran iklim aktivistlerine yönelik polis tarafından baskın düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© İHA
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Almanya’da sanat eserlerini hedef alan ve kendilerini caddelerde yere yapıştıran iklim aktivistlerine yönelik polis tarafından baskın düzenlendi.
Almanya’da son zamanlarda ünlü sanat eserlerini hedef alan Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci gruba karşı polis harekete geçti.
Polis tarafından yapılan açıklamada, yaşları 22-38 arasında değişen 7 kişiye yönelik 'suç örgütü kurmak veya desteklemek' suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 7 eyalette baskın düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, soruşturma çerçevesinde 15 mülkte arama yapıldığı, iki banka hesabına el konulduğu ve bir kişinin mal varlığının dondurulmasına karar verildiği kaydedildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin web sitesi aracılığıyla yeni eylemlerini finanse etmek üzere bağış kampanyası düzenlediği ve en az 1.4 milyon euro para toplandığı ifade edildi.

Birçok aktivist para cezasına çarptırıldı

Son Nesil grubu, iklim değişikliğine ve etkilerine dikkat çekmek amacıyla dünya çapında sanat eserlerini hedef alıyor.
Almanya’da 23 Ekim 2022’de iki aktivist, Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'nin 'Les Mueles' eserine patates püresi fırlatmış ve kendilerini tablonun asıldığı duvara yapıştırmıştı.
Gruba üye onlarca iklim aktivisti, son haftalarda özellikle başkent Berlin'de kendilerini yere yapıştırıp trafiği durdurarak gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Birçok eylemci, trafiği durdurma ve polise mukavemetten para cezasına çarptırılmıştı.

Almanya Başbakanı Sholz'dan sert eleştiri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, pazartesi günü iklim aktivistlerinin eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, aktivistlerin bir tabloya saldırmasının ve kendini yere yapıştırmasının 'çılgınca' olduğunu söylemişti.
Bu tür eylemlerle hiç kimsenin iklim değişikliği konusundaki düşüncesinin değişmeyeceğini belirten Scholz, aksine bu protestoların insanları sinirlendirdiğini ifade etmişti.
İklim aktivistleri ise aldıkları sert eleştirilere rağmen çevreyi korumak, küresel ısınmayı önlemek için hükümet ve toplum tarafından alınan yetersiz önlemlere karşı eylemlerin büyük önem taşıdığını savunuyor.
Son Nesil grubu, Almanya’da 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının durdurulması ve ulaştırma emisyonlarının azaltılması için otoyollarda saatte 100 kilometrelik hız sınırı getirilmesi gibi kısa vadeli önlemler alınmasını talep ediyor.
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