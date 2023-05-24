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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230524/ali-babacan-niyet-acisindan-iki-protokol-arasinda-bir-celiski-yok-1071523259.html
Ali Babacan: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok
Ali Babacan: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T18:15+0300
2023-05-24T18:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
deva partisi
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Karar TV'ye konuşan Babacan, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir" dedi. 'Çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum'"Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok" diyen Babacan, "Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı. Babacan, açıklamasının devamında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230523/ali-babacan-biz-olmasaydik-bu-kadar-oy-alinmazdi-1071467306.html
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ali babacan, deva partisi, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu

Ali Babacan: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok

18:15 24.05.2023 (güncellendi: 18:21 24.05.2023)
© AAAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AA
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Karar TV'ye konuşan Babacan, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir" dedi.

'Çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum'

"Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok" diyen Babacan, "Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı.
Babacan, açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Nihai karar, seçmenimizin olacak. Onlar da değerlendirirken, siyasilerin kimliği ile birlikte değerlendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na ne kadar çok lider desteğini açıklarsa biz o kadar mutlu oluruz."
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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