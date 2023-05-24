https://sputniknews.com.tr/20230524/ali-babacan-niyet-acisindan-iki-protokol-arasinda-bir-celiski-yok-1071523259.html

Ali Babacan: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok

Ali Babacan: Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol hakkında... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-24T18:15+0300

2023-05-24T18:15+0300

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2023 türkiye seçimleri

ali babacan

deva partisi

ümit özdağ

kemal kılıçdaroğlu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Karar TV'ye konuşan Babacan, "Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında bir görüşme yapıldı ve sonrasında Kılıçdaroğlu ile ben görüştüm. Süreç hakkında da bizleri bilgilendirdi ama protokolün nihai halini basınla birlikte öğrendik. Bizim için önemli olan Ortak Politikalar Metni'dir" dedi. 'Çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum'"Niyet açısından iki protokol arasında bir çelişki yok" diyen Babacan, "Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda çelişmeyecek bir metine onay vereceğini biliyorum. Son 24 saatte yapılan son müzakerelerde bizim Ortak Politikalar Metni ile çelişki içine girmesin diye özel çalışmalar yapıldı" ifadelerini kullandı. Babacan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

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ali babacan, deva partisi, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu