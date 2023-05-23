https://sputniknews.com.tr/20230523/ali-babacan-biz-olmasaydik-bu-kadar-oy-alinmazdi-1071467306.html

Ali Babacan: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı

Ali Babacan: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir yayında, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T19:17+0300

2023-05-23T19:17+0300

2023-05-23T19:17+0300

2023 türkiye seçimleri

ali babacan

millet ittifakı

seçim

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün, Habertürk'ten Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Babacan şu değerlendirmelerde bulundu: 'Bingöl'de neredeyse üçe katlamış'"Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış" diyen Babacan, "Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5.5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7.5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230520/kurtulmustan-sinan-ogan-aciklamasi-kilicdarogluna-destek-vermelerini-cok-mumkun-gormuyorum-1071350428.html

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ali babacan, millet ittifakı, seçim