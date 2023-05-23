https://sputniknews.com.tr/20230523/ali-babacan-biz-olmasaydik-bu-kadar-oy-alinmazdi-1071467306.html
Ali Babacan: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı
Ali Babacan: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir yayında, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:17+0300
2023-05-23T19:17+0300
2023-05-23T19:17+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
millet ittifakı
seçim
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün, Habertürk'ten Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Babacan şu değerlendirmelerde bulundu: 'Bingöl'de neredeyse üçe katlamış'"Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış" diyen Babacan, "Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5.5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7.5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230520/kurtulmustan-sinan-ogan-aciklamasi-kilicdarogluna-destek-vermelerini-cok-mumkun-gormuyorum-1071350428.html
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ali babacan, millet ittifakı, seçim
ali babacan, millet ittifakı, seçim
Ali Babacan: Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir yayında, "Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün, Habertürk'ten Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin Babacan şu değerlendirmelerde bulundu:
"81 ile teşkilatı olan 766 ilçede teşkilatı olan ve görülmemiş iktidar hazırlığı yapan partiden bahsediyoruz. İlk defa seçimlere girdik. Meseleye önceden bakış, planlama vardır. Önceden planlama bizim de CHP'nin de bir arada olmamız yönündeydi. Sonuçlara bakalım. DEVA adaylarının olduğu illerde tam artı 15 milletvekili oluşmuş. Biz Kahramanmaraş'ta adayımız 2. sıradan seçime girdi. CHP'nin oyu yüzde 6.8 arttı. Gaziantep'te CHP'de yüzde 5 artmış. CHP 3 milletvekili çıkarttı. 3. sıradaki bizim adayımız. Bizim adaylarımızın olduğu yerlerin tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Kesinlikle hepsini hak ettik ve hepsi helal. İçimiz rahat. Biz olmasaydık bu kadar oy alınmazdı."
'Bingöl'de neredeyse üçe katlamış'
"Biz sadece bakıyoruz. Bizim adaylarımız olduğu yerde artı oluşmuş mu, oluşmamış mı? Bingöl'de neredeyse üçe katlamış" diyen Babacan, "Ankara 1. bölgede Sadullah Ergin Bey aday oldu. Kıyamet koptu. CHP'nin oyu yüzde 5.5 arttı, Çankaya'daki oyu yüzde 7.5 arttı. Mesela Siirt'te bizim il başkanımız Umut Bey 1. aday oldu. Yüzde 2.1'den 7.8'e çıkmış CHP. CHP 100 yıllık parti. Çok iyi simülasyonlar yapıyorlar. Tecrübeli siyasetçileri var" ifadelerini kullandı.