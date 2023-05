https://sputniknews.com.tr/20230520/kurtulmustan-sinan-ogan-aciklamasi-kilicdarogluna-destek-vermelerini-cok-mumkun-gormuyorum-1071350428.html

Kurtulmuş'tan 'Sinan Oğan' açıklaması: Kılıçdaroğlu'na destek vermelerini çok mümkün görmüyorum

Ensonhaber YouTube kanalında Çağlar Cilara'nın sunduğu Eksi Artı programına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme dair soruları yanıtladı.Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin CHP'ye yüzde 10'un üzerinde fark attığını belirterek bunun, tarihi bir zafer olduğunu söyledi.Cumhur İttifakı'nın millet tarafından tescillendiğini ancak seçimin henüz tamamlanmadığını belirten Kurtulmuş, "Birinci turda, ilk maçta Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kazanmış oldu ama henüz kupayı alacak noktaya gelmedi. Şimdi ikinci maç yani ikinci tur başlıyor. Burada da Allah'ın izniyle farkı daha fazla açarak hiçbir şüpheye, tereddüde, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde çok büyük bir oy oranıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçileceğine inanıyoruz. Seçimin kazananı bu taraftır. Kaybedeni ise bu kadar büyük güç kendisine verilmiş olmasına rağmen bu kadar önemli destekler, iç ve dış odaklardan kendisine verilmiş olmasına rağmen maalesef aldığı bu sonuçlarla seçimin kaybedeni Sayın Kılıçdaroğlu'dur, CHP'dir. CHP, bu kadar desteğe rağmen milim oylarını yukarıya çıkartmamıştır" diye konuştu.Seçimden sonra neredeyse hiç oyu olmayan partilerin CHP listelerinden seçime girmesi ve 40'a yakın milletvekilini Meclis'e sokmasının tartışılmaya başlandığına dikkati çeken Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın ilk andan itibaren pazarlıklar üzerinden seçim kampanyasını yürüttüğünü kaydetti.'50 artı 1 de tekrar müzakere edilebilir'Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yüzde 50 barajından dolayı seçimlerin uzaması ve daha zorlu geçmesi yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:Babacan'ın sözlerini değerlendirdiDEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Eğer Cumhur İttifakı anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız" açıklamasının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, bu sözlerin, hemen seçimin arkasından mağlup olmuş bir ittifakın ortağı tarafından yeni bir siyasal konum elde etmek gayesiyle söylenmiş olabileceğini, bunu, çok dikkate alınacak bir çıkış olarak görmediğini söyledi.Kurtulmuş, "Dolayısıyla başkasının ne amaçla söylediğini bilmediğim bir konuya yorum yapmam ama biz siyaseti kapalı kapılar ardında değil, al-ver pazarlıklarıyla değil, söylediğimiz her sözü milletin önünde söyleyerek yapmaya alıştık. On yıllar boyunca böyle siyaset yaptık. Ondan dolayı da başarılı olan bir siyasi hareketiz. Biz zaten teklifimizi yapıyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revize edilebilir. Bununla ilgili aksayan, eksik taraflar neyse bunlar konuşulabilir" değerlendirmesini yaptı.'Rakamlar Anadolu Ajansı rakamlarıyla uyuşmasaydı ikinci bir faza geçeceklerdi'İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim gecesi sandıklar açılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yönündeki açıklamasını eleştiren Kurtulmuş, "O akşam hakikaten, bir kere adını tam koyalım, bir orta oyunu, tiyatro oynadılar. Oraya çıkarken bal gibi biliyorlardı ki Sayın Kılıçdaroğlu seçimi kaybediyor. Yenilgiye bir mazeret bulunması lazım. Yani bu kadar çok farklı aktör aynı potanın içerisine konulmuş. Bu kadar çok iç ve dış destekler alınmış. 'Ha gayret Erdoğan'ı yıkacağız'a kendilerini de inandırmışlardı. Ortaya istedikleri bir tablo çıkmayınca bunu bir şekilde kamufle etmek istediler. Hatta eğer rakamlar Anadolu Ajansı rakamlarıyla uyuşmasaydı bu sefer ikinci bir faza geçeceklerdi, 'çaldılar' diyeceklerdi. Onu da diyemediler" ifadelerini kullandı.CHP'ye dostane tavsiyeleri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:'İmamoğlu ve Yavaş üzerinden başka bir algı devreye sokulmaya çalışıldı'CHP'ye yakın Anka Haber Ajansı da aynı sonuçları vermesine rağmen seçim gecesi CHP'nin algı oluşturmaya çalıştığını kaydeden Kurtulmuş, "Bir insan bu kadar ayağa düşürmez sözlerini. Sonuçlar yavaş yavaş kendilerine de ulaşmaya başladığı yerde diyor ki, 'Bütün şehirlerde öndeyiz.' Buradan daha da vahimi iki belediye başkanı, aslında kendi sempatizanlarını, kendi taraftarlarını sahaya çıkarmak ve bir kaos ortamı oluşturmak için de çağrıda bulundular. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Demokraside yenmek de var, yenilmek de var. Hakem de hakim de millettir. Yani milletin sandıkta sana vermediğini zorla algıyla mı alacaksın; kaos çıkararak, birtakım krizler çıkararak mı alacaksın?" diye konuştu.Seçim gecesi CHP'nin yöneticileri, sözcüleri ve önde görünen isimlerinin değil de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ön planda olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Çünkü onların üzerinden başka bir algı devreye sokulmaya çalışıldı. Öyle olmadı. CHP'nin, ümit ederim ki kendi kurumsal yapıları bakımından bu sonucu yani seçim mağlubiyeti bir tarafa, bir de partinin kurumsal yapısı bakımından bir zafiyet ortaya çıktı" dedi.İmamoğlu'nun dün de "İlk turda kesin alırız noktasında değildik" açıklaması yaptığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Bu, kusura bakmayın, milleti enayi yerine koymaktır. O zaman o 'kesin aldık' açıklamasını niye yaptı? Madem öyle bir niyetiniz yoktu, almadığınızı da biliyordunuz, bu, tam da suçu itiraf etmektir. Yani kamuoyunu yanıltma suçunu itiraf etmektir. 'Almadığımızı biliyorduk ama ben aldık diye çıktım.' demek istiyor. Kendisini kendi sözleriyle baş başa bırakırız." ifadelerini kullandı.'CHP'ye oy vermedi diye hakaret eden bir zihniyet tekrar ortaya çıkıyor'CHP'nin deprem bölgesinde düşük oy alması nedeniyle depremzedelerin bazı hakaret ve saldırılara maruz kalmasına değinen Kurtulmuş, "Depremzedelere yapılan bir ihsan, bir iyilik ötesinde bir vazifedir, bir sorumluluktur. Maalesef bazı CHP'lilerin şaşırdığı yer burası. 'Bana oy verirsen iyi.' Bu, eski kafalarının ortaya çıkmasıdır. Yani daha evvel de seçimde kendilerine oy vermeyenlere, 'Makarna kafalılar, bidon kafalılar, göbeğini kaşıyan adam.' diye hakaret edenler. Daha önceki dönemlerde ayakları şalvarlı, elleri nasırlı diye bu milletin çocuklarına CHP'ye oy vermedi diye hakaret eden bir zihniyet tekrar ortaya çıkıyor. Bunlar doğru değil. Artık bunların çok geride kalması lazım" diye konuştu.'Vatandaşımız hangi sıkıntıyı çekiyorsa onu biliyoruz'Kurtulmuş, ekonomik sıkıntılara rağmen AK Parti'nin seçimi birinci parti olarak kapatmasını ise şöyle değerlendirdi:Kurtulmuş, "Burada bir taraf güven ve istikrarı teklif ediyor. Teklif etmenin ötesinde uyguluyor. 21 yıldır da yaptığı icraatlar ortada, hizmetler ortada. Türkiye'nin her yerinde, sadece birkaç bölgede değil. Yaygın bir kalkınma ortaya konulmuş. Havaalanlarıyla, otoyollarıyla, üniversiteleriyle, fabrikalarıyla, OSB'leriyle vesaire. Ortada somut, elle tuttuğu vatandaşın bir şey var. Diğer tarafta ise ne yaptığını, nasıl yapacağını bilemeyen, bilemediği için de yabancı danışmanlarla bunu çözeceğini zanneden yedi yamalı bohça koalisyonu var. Vatandaş bunu görüyor" dedi.'"Sinan Oğan'a oy veren seçmen kitlesinin tercihlerini iyi bilmek lazım'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin de Kurtulmuş, şunları söyledi:Kurtulmuş, Sinan Oğan'ın seçmen kitlesinin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirterek "İkinci turda öyle ümit ediyorum ve öyle olacağını düşünüyorum, Kılıçdaroğlu'na destek vermelerini çok mümkün görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olunacaktır" değerlendirmesini yaptı.

