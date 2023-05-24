https://sputniknews.com.tr/20230524/alacagini-alamadi-evin-onune-el-yapimi-bomba-atti-1071496219.html

Alacağını alamadı, evin önüne el yapımı bomba attı

Alacağını alamadı, evin önüne el yapımı bomba attı

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin evinin önünde el yapımı bomba patlatıldı. Bombanın bırakılma ve patlama anı saniye saniye güvenlik... 24.05.2023, Sputnik Türkiye

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Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesinden dolayı bir şahsın evinin önüne gelen şüpheli el yapımı bomba bıraktı. Bomba bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından sokağı alevler sardı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Patlama sesini duyanlar evlerinden dışarı çıktı. O anlar da ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Bombanın patladığı sokakta yaşayan Gizem Beyaztaş, “Biz hastaneden gelmiştik, tam o sırada çok şiddetli bir ses duyduk. Kuzenimin arabası oradaydı ve orada alevler patlamaya başladı. Biz panikle dışarıya çıktık. Bomba atıldığını söylediler. Daha sonra polis ekipleri geldi. Atılan bomba sanırım birden fazlaydı çünkü çok fazla ses çıktı. Çok korktuk” dedi.Polisin çalışmasında ise alacak verecek meselesi ve bombanın patlatılmasıyla ilgili tespit edilen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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Alacağını alamadı, evin önüne el yapımı bomba attı Alacağını alamadı, evin önüne el yapımı bomba attı 2023-05-24T12:20+0300 true PT0M35S

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