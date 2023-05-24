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https://sputniknews.com.tr/20230524/abd-temerrudu-finansal-silah-olarak-kullanacak-mi-1071534491.html
ABD temerrüdü finansal silah olarak kullanacak mı?
ABD temerrüdü finansal silah olarak kullanacak mı?
Rus ekonomi uzmanı Skalkin, teoride ABD’nin temerrüdü diğer ülkelere baskı için kullanabileceğini dile getirirken ekonomist Belyayev’e göre, ABD için önemli... 24.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-24T22:38+0300
2023-05-24T22:38+0300
ekonomi
temerrüt
abd
janet yellen
abd temsilciler meclisi
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ABD için 'kara gün' 1 Haziran’da başlayabilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması durumunda borçları ödeme imkanına sahip olmayacakları uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, temerrüde gidebileceklerini açıkladı.ABD’de kamu borcunun miktarı kanunla sınırlandırıldı. Halihazırda borç limiti 31.4 trilyon dolar. ABD Kongresi’nin limiti artırması gerekiyor. Ama bu yıl bu konu Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında pazarlık konusu haline geldi. Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi Parti, hükümetin bütçe harcamalarını önemli ölçüde azaltması durumunda limiti artırmayı kabul edecekleri şartını ileri sürdü.Rusya Hükümeti Mali Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü’nden Doç. Vladimir Skalkin, “ABD, teoride temerrüdü diğer ülkelere baskı için kullanabilir. 31.4 trilyon dolarlık toplam borcun sadece 7 trilyonluk kısmı dış borç, geriye kalanı iç borç. Toplam 1 trilyon dolarlık borç 11 taksitle ödenmeli. Faiz miktarı 13.6 milyar dolar. Ama bazılarına ödeme yapılabilir, bazılarına da yapılmayabilir. Dolayısıyla bazı ülkeler bu temerrüdün kurbanı haline gelebilir. Bunlar ABD’nin jeopolitik baskı uygulamak isteyeceği ülkeler. Bir yıl önce ABD’nin ilk kez, dondurulan Rus menkul kıymetlerini temerrüde düşürdüğünü hatırlatırım. Rusya üzerinde bunu deneyen ABD şimdi temerrüt aracını, diğer ülkelere baskı yapmak için kullanabileceğini anladı" dedi.Ekonomist Mihail Belyayev, “Temerrüde izin verilirse ABD’nin borç alması daha zor olacak, çünkü güvenirlik ve yatırımların alternatifsizliği konusunda soru işaretleri oluşacak. Bu durumda yatırımcılar örneğin Çin, Arap ve diğer menkul kıymetlere yatıracak. Bu yüzden ABD için önemli olan ekonomisinin ve borcunun istikrarı konusunda asla bir şüphenin uyanmasına izin vermemek. Bu nedenle temerrüt olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum, çünkü temerrüdü önlemek için birçok araç var” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-ulkenin-temerrude-dusmesine-sayili-gunler-kaldi-1071476116.html
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temerrüt, abd, janet yellen, abd temsilciler meclisi
temerrüt, abd, janet yellen, abd temsilciler meclisi

ABD temerrüdü finansal silah olarak kullanacak mı?

22:38 24.05.2023
© AFP 2023Dolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023
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Rus ekonomi uzmanı Skalkin, teoride ABD’nin temerrüdü diğer ülkelere baskı için kullanabileceğini dile getirirken ekonomist Belyayev’e göre, ABD için önemli olan ekonomisinin istikrarlı olduğu yönünde kimsede şüphe uyandırmamak.
ABD için 'kara gün' 1 Haziran’da başlayabilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması durumunda borçları ödeme imkanına sahip olmayacakları uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, temerrüde gidebileceklerini açıkladı.
ABD’de kamu borcunun miktarı kanunla sınırlandırıldı. Halihazırda borç limiti 31.4 trilyon dolar. ABD Kongresi’nin limiti artırması gerekiyor. Ama bu yıl bu konu Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında pazarlık konusu haline geldi. Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi Parti, hükümetin bütçe harcamalarını önemli ölçüde azaltması durumunda limiti artırmayı kabul edecekleri şartını ileri sürdü.
Rusya Hükümeti Mali Üniversitesi İktisat Teorisi Bölümü’nden Doç. Vladimir Skalkin, “ABD, teoride temerrüdü diğer ülkelere baskı için kullanabilir. 31.4 trilyon dolarlık toplam borcun sadece 7 trilyonluk kısmı dış borç, geriye kalanı iç borç. Toplam 1 trilyon dolarlık borç 11 taksitle ödenmeli. Faiz miktarı 13.6 milyar dolar. Ama bazılarına ödeme yapılabilir, bazılarına da yapılmayabilir. Dolayısıyla bazı ülkeler bu temerrüdün kurbanı haline gelebilir. Bunlar ABD’nin jeopolitik baskı uygulamak isteyeceği ülkeler. Bir yıl önce ABD’nin ilk kez, dondurulan Rus menkul kıymetlerini temerrüde düşürdüğünü hatırlatırım. Rusya üzerinde bunu deneyen ABD şimdi temerrüt aracını, diğer ülkelere baskı yapmak için kullanabileceğini anladı" dedi.
Ekonomist Mihail Belyayev, “Temerrüde izin verilirse ABD’nin borç alması daha zor olacak, çünkü güvenirlik ve yatırımların alternatifsizliği konusunda soru işaretleri oluşacak. Bu durumda yatırımcılar örneğin Çin, Arap ve diğer menkul kıymetlere yatıracak. Bu yüzden ABD için önemli olan ekonomisinin ve borcunun istikrarı konusunda asla bir şüphenin uyanmasına izin vermemek. Bu nedenle temerrüt olasılığının çok düşük olduğunu düşünüyorum, çünkü temerrüdü önlemek için birçok araç var” yorumunda bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
Dün, 22:08
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