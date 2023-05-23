https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-ulkenin-temerrude-dusmesine-sayili-gunler-kaldi-1071476116.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD’nin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldığını ve sadece Başkan Joe Biden’in bundan sorumlu olduğunu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:08+0300
2023-05-23T22:08+0300
2023-05-23T22:08+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
kevin mccarthy
borç limiti
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McCarthy, Twitter hesabındaki paylaşımda “Biden, borç limiti için üzerine düşeni yerine getirdiği ve temerrütten suçlanamayacağı konusunda ısrar ederek tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Oysa aslında 100 günden fazla bir süre boyunca görüşmeleri reddetti” dedi.McCarthy, ABD idaresinin borç limitini artırma kararı olmadan borçlarını ödeyemez duruma düşeceği tarihe 9 gün kaldığını anımsattı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, borç limiti
abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, borç limiti
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD’nin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldığını ve sadece Başkan Joe Biden’in bundan sorumlu olduğunu söyledi.
McCarthy, Twitter hesabındaki paylaşımda “Biden, borç limiti için üzerine düşeni yerine getirdiği ve temerrütten suçlanamayacağı konusunda ısrar ederek tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Oysa aslında 100 günden fazla bir süre boyunca görüşmeleri reddetti” dedi.
McCarthy, ABD idaresinin borç limitini artırma kararı olmadan borçlarını ödeyemez duruma düşeceği tarihe 9 gün kaldığını anımsattı.