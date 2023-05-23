https://sputniknews.com.tr/20230523/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-ulkenin-temerrude-dusmesine-sayili-gunler-kaldi-1071476116.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy: Ülkenin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD’nin temerrüde düşmesine sayılı günler kaldığını ve sadece Başkan Joe Biden’in bundan sorumlu olduğunu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:08+0300

2023-05-23T22:08+0300

2023-05-23T22:08+0300

dünya

abd

abd temsilciler meclisi

kevin mccarthy

borç limiti

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McCarthy, Twitter hesabındaki paylaşımda “Biden, borç limiti için üzerine düşeni yerine getirdiği ve temerrütten suçlanamayacağı konusunda ısrar ederek tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Oysa aslında 100 günden fazla bir süre boyunca görüşmeleri reddetti” dedi.McCarthy, ABD idaresinin borç limitini artırma kararı olmadan borçlarını ödeyemez duruma düşeceği tarihe 9 gün kaldığını anımsattı.

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abd, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, borç limiti