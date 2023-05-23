https://sputniknews.com.tr/20230523/yuksek-mahkemeden-prens-harrynin-ucretli-polis-korumasi-talebine-ret-1071451384.html
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret
Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifini Yüksek Mahkeme reddetti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:54+0300
2023-05-23T14:54+0300
2023-05-23T15:38+0300
dünya
prens harry
ingiltere
koruma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071451478_0:217:2874:1834_1920x0_80_0_0_71deb88a04ed7f24558227ef76a67275.jpg
İngiltere'de 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı. Kendisi ve ailesi için İngiltere'de bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230518/prens-harry-ve-esi-paparazzilerle-iki-saatlik-kovalamaca-yasadi-1071246804.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071451478_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_7d4fe28a1b44955c67657686a48c77bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
prens harry, ingiltere, koruma
prens harry, ingiltere, koruma
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret
14:54 23.05.2023 (güncellendi: 15:38 23.05.2023) Abone ol
Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifini Yüksek Mahkeme reddetti.
İngiltere'de 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı.
Kendisi ve ailesi için İngiltere'de bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı.
Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.