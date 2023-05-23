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https://sputniknews.com.tr/20230523/yuksek-mahkemeden-prens-harrynin-ucretli-polis-korumasi-talebine-ret-1071451384.html
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret
Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifini Yüksek Mahkeme reddetti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:54+0300
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dünya
prens harry
ingiltere
koruma
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İngiltere'de 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı. Kendisi ve ailesi için İngiltere'de bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.
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prens harry, ingiltere, koruma
prens harry, ingiltere, koruma

Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret

14:54 23.05.2023 (güncellendi: 15:38 23.05.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSMeghan Markle- Prens Harry
Meghan Markle- Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifini Yüksek Mahkeme reddetti.
İngiltere'de 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı.
Kendisi ve ailesi için İngiltere'de bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı.
Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.
Prens Harry ve Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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