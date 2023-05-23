https://sputniknews.com.tr/20230523/yuksek-mahkemeden-prens-harrynin-ucretli-polis-korumasi-talebine-ret-1071451384.html

Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret

Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebine ret

Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifini Yüksek Mahkeme reddetti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T14:54+0300

2023-05-23T14:54+0300

2023-05-23T15:38+0300

dünya

prens harry

ingiltere

koruma

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İngiltere'de 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı. Kendisi ve ailesi için İngiltere'de bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230518/prens-harry-ve-esi-paparazzilerle-iki-saatlik-kovalamaca-yasadi-1071246804.html

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