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https://sputniknews.com.tr/20230518/prens-harry-ve-esi-paparazzilerle-iki-saatlik-kovalamaca-yasadi-1071246804.html
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, paparazzilerle iki saatlik kovalamaca yaşadı
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, paparazzilerle iki saatlik kovalamaca yaşadı
İngiltere Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle 'felakete yakın bir... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T10:12+0300
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prens harry
meghan markle
paparazzi
new york
yaşam
abd
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Prens Harry ile eşi Meghan’ın Sözcüsü, yaptığı açıklamada, kovalamacanın, ikilinin New York'ta katıldığı 'Women of Vision' ödül töreninden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini duyurdu.Sözcü, "Dün gece, Sussex Dükü ve Düşesi ile Bayan Ragland, son derece saldırgan bir paparazzi çetesinin elinde neredeyse felaketle sonuçlanacak bir araba kovalamacasına karıştılar" ifadesini kullandı.İki saatten fazla süren kovalamacaya, yoldaki diğer sürücülerin, yayaların ve iki New York Polis Departmanı (NYPD) görevlisinin karıştığını aktaran Sözcü, çok sayıda çarpışmaya yakın olayın da yaşandığını belirtti.Aracın içinde Meghan’ın annesi Doria Ragland’ın de bulunduğu kovalamacayla ilgili Sözcü, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belirli bir ilgisini beraberinde getirirken bu asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalı" ifadesini kullandı.Medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetçiPrens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, 'zehirli' diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle “tarihin tekerrür etmesinden” korktuğunu belirtmişti.​​​​​​​İkili, dün gece New York’ta düzenlenen 'Women of Vision' ödül törenine katılmış, burada Meghan Markle altın elbise ödülüne layık görülmüştü.
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prens harry, meghan markle, paparazzi, new york, abd
prens harry, meghan markle, paparazzi, new york, abd

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, paparazzilerle iki saatlik kovalamaca yaşadı

10:12 18.05.2023 (güncellendi: 10:17 18.05.2023)
© AP Photo / Frank AugsteinPrens Harry ve Meghan Markle
Prens Harry ve Meghan Markle - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın, bir törene katılmak için bulundukları ABD'nin New York kentinde paparazzilerle 'felakete yakın bir araba kovalamacası' yaşadığı belirtildi.
Prens Harry ile eşi Meghan’ın Sözcüsü, yaptığı açıklamada, kovalamacanın, ikilinin New York'ta katıldığı 'Women of Vision' ödül töreninden ayrıldıktan sonra meydana geldiğini duyurdu.
Sözcü, "Dün gece, Sussex Dükü ve Düşesi ile Bayan Ragland, son derece saldırgan bir paparazzi çetesinin elinde neredeyse felaketle sonuçlanacak bir araba kovalamacasına karıştılar" ifadesini kullandı.
İki saatten fazla süren kovalamacaya, yoldaki diğer sürücülerin, yayaların ve iki New York Polis Departmanı (NYPD) görevlisinin karıştığını aktaran Sözcü, çok sayıda çarpışmaya yakın olayın da yaşandığını belirtti.
Aracın içinde Meghan’ın annesi Doria Ragland’ın de bulunduğu kovalamacayla ilgili Sözcü, "Tanınmış bir figür olmak, halkın belirli bir ilgisini beraberinde getirirken bu asla kimsenin güvenliği pahasına olmamalı" ifadesini kullandı.

Medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetçi

Prens Harry’nin annesi Prenses Diana da 1997’de Fransa'nın Paris kentinde paparazziler tarafından kovalanırken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Prens Harry de Ocak 2020’de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak için eşi Meghan ile California’ya yerleşmesiyle ilgili süreçte medyanın aşırı ilgi ve takibinden şikayetini dile getirmişti.
Harry, Şubat 2021’de verdiği bir mülakatta, 'zehirli' diye nitelediği İngiliz basınının, akıl sağlığını mahvettiğini, annesi Diana gibi eşine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle “tarihin tekerrür etmesinden” korktuğunu belirtmişti.
​​​​​​​İkili, dün gece New York’ta düzenlenen 'Women of Vision' ödül törenine katılmış, burada Meghan Markle altın elbise ödülüne layık görülmüştü.
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