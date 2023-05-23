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https://sputniknews.com.tr/20230523/vatandaslik-maasi-kimlere-verilecek-1071449043.html
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının kimleri kapsamı içine aldığını ve maaşın ne zaman yatırılacağına dair açıklama yaptı ve... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T14:27+0300
2023-05-23T14:27+0300
ekonomi
vatandaşlık maaşı
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
maaş
türkiye aile destek programı
derya yanık
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de katıldığı programda vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntıları paylaştı.Yanık, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları şu şekilde özetledi:Vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşının kapsamı konusunda "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." ifadelerini kullandı.Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?Bakan Derya Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." Açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-onumuzdeki-donemde-aile-bazli-vatandaslik-maasi-teklifimiz-var-1071355178.html
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Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

14:27 23.05.2023
© AA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının kimleri kapsamı içine aldığını ve maaşın ne zaman yatırılacağına dair açıklama yaptı ve "Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de katıldığı programda vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Yanık, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları şu şekilde özetledi:
"Kamunun yaptığı sosyal yardımların yaklaşık yüzde 82'sini benim bakanlığım yapıyor. Geriye kalan yüzde 18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."

Vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşının kapsamı konusunda "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?

Bakan Derya Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." Açıklamalarında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
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AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var
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