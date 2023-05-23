https://sputniknews.com.tr/20230523/vatandaslik-maasi-kimlere-verilecek-1071449043.html

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşının kimleri kapsamı içine aldığını ve maaşın ne zaman yatırılacağına dair açıklama yaptı ve... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T14:27+0300

2023-05-23T14:27+0300

2023-05-23T14:27+0300

ekonomi

vatandaşlık maaşı

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

maaş

türkiye aile destek programı

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber'de katıldığı programda vatandaşlık maaşına ilişkin ayrıntıları paylaştı.Yanık, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları şu şekilde özetledi:Vatandaşlık maaşı kimleri kapsıyor?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık vatandaşlık maaşının kapsamı konusunda "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir." ifadelerini kullandı.Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek?Bakan Derya Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." Açıklamalarında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-onumuzdeki-donemde-aile-bazli-vatandaslik-maasi-teklifimiz-var-1071355178.html

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