https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-onumuzdeki-donemde-aile-bazli-vatandaslik-maasi-teklifimiz-var-1071355178.html

AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var

AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T23:13+0300

2023-05-20T23:13+0300

2023-05-20T23:20+0300

2023 türkiye seçimleri

numan kurtulmuş

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071354886_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b1cbdd9e6dfb65821dc27fe32da2cae2.jpg

Çekmeköy Doğa Parkı'nda kadınlar buluşmasına katılan Kurtulmuş, kadınların eğitime, kamuya ve iş hayatına katılımında önlerindeki engellerin, birtakım yasakların AK Parti iktidarında kaldırıldığını söyledi.Türkiye'nin dünyadan kendisine verilen talimatları dinleyen bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu Batı’ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı’nın sağlam bir üyesiyiz. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye’yi Batı’ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye’yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu. Türkiye'de siyasete kadının katılımını teşvik eden, önünü açan ve şu anda da kadın siyasetçilerin çok aktif hale gelmesini sağlayan en önemli partinin AK Parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Her yerde kadınlarımızın önü açılmış vaziyettedir. Şu anda üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasında kadınların yüzde 50'ye yakın bir orana geldiğini görmekten dolayı iftihar ediyoruz. Üniversitede, siyasette, iş dünyasında, sanatta, kültürde, her yerde kadınlarımızın önü açıktır" diye konuştu.Kurtulmuş, kadına karşı şiddet konusunda başkaları laf söylerken, kadınların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi ve birtakım eşitsizliklerin önlenmesi konusunda her türlü tedbiri geliştirmeyi başardıklarını dile getirdi.Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES (Kadın Destek Uygulaması) isimli program sayesinde şiddet veya tacize uğrayan kadının polisi arayarak birkaç dakika içinde bu durumdan kurtarılabildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını her halükarda destekliyoruz'Kurtulmuş, Türkiye'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bir toplumun yüzde 50'den fazlasını yok sayarak nasıl o toplumu yöneteceksiniz? Kadınların talepleri AK Parti'nin masasındadır, gündemindedir. Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını biz her halükarda destekliyoruz" dedi.Erkek ve kadının yaratılış itibarıyla da birbirine karşı üstünlüğünün söz konusu olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kadın-erkek rol çatışmasını bir şekilde kabul ederek toplumsal eşitlik üzerinde toplum inşa edilemez. Biz kadın ve erkek rollerinin çatışan roller değil toplumu, aileyi tamamlayan roller olduğunu biliriz. Onun için yaradılışta eş olan kadınla erkeği birbirinin rakibi, birbirinin düşmanı, birbirinin alternatifi olarak asla kabul etmeyiz. Böyle bir düşünceyi de yanlış buluruz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, başörtüsü yasağının kaldırılması için de mücadele verdiklerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başbakanken eşi başörtülü diye nasıl o zamanki bazı mihraklar tarafından dışlandığını biliyorsunuz. Hatta imam hatip mezunu diye birçok devletin resmi toplantılarında bazı vesayet odaklarının, imam hatip liselerine karşı söz söylediğini de biliyorsunuz. Allah'a çok şükür, çok yakın bir dönemde karşılaştığımız bu zorlukları da aşmak bizim neslimize, sizlere nasip oldu. Bugün başörtülü bir tek milletvekiline müsaade edilmeyen Türkiye'den, çok sayıda başörtülü kardeşimizin milletvekili olduğu bir Türkiye'ye geldik. Bundan sonra da başı örtülü, başı açık, millette ne varsa hepsi milletin temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisi'nde var olacaklardır" diye konuştu."Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Allah'ın lütfuyla bizim neslimizin hayali olan konuların hepsini gerçekleştirmeyi başarmış bir kadronun lideridir" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur'Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur” dedi. 'Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz'Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz. Ayrıca ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Hatta şunu söyleyeyim. Milletvekillerinin mesela yıpranma payı var. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak. Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım" dedi.Programın ardından Numan Kurtulmuş'a, engelli bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördüğü namaz takkesi verilerek, takkeyi Erdoğan'a iletmesi istendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan