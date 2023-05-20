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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230520/ak-partili-kurtulmus-onumuzdeki-donemde-aile-bazli-vatandaslik-maasi-teklifimiz-var-1071355178.html
AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var
AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T23:13+0300
2023-05-20T23:20+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
recep tayyip erdoğan
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Çekmeköy Doğa Parkı'nda kadınlar buluşmasına katılan Kurtulmuş, kadınların eğitime, kamuya ve iş hayatına katılımında önlerindeki engellerin, birtakım yasakların AK Parti iktidarında kaldırıldığını söyledi.Türkiye'nin dünyadan kendisine verilen talimatları dinleyen bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu Batı’ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı’nın sağlam bir üyesiyiz. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye’yi Batı’ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye’yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu. Türkiye'de siyasete kadının katılımını teşvik eden, önünü açan ve şu anda da kadın siyasetçilerin çok aktif hale gelmesini sağlayan en önemli partinin AK Parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Her yerde kadınlarımızın önü açılmış vaziyettedir. Şu anda üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasında kadınların yüzde 50'ye yakın bir orana geldiğini görmekten dolayı iftihar ediyoruz. Üniversitede, siyasette, iş dünyasında, sanatta, kültürde, her yerde kadınlarımızın önü açıktır" diye konuştu.Kurtulmuş, kadına karşı şiddet konusunda başkaları laf söylerken, kadınların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi ve birtakım eşitsizliklerin önlenmesi konusunda her türlü tedbiri geliştirmeyi başardıklarını dile getirdi.Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES (Kadın Destek Uygulaması) isimli program sayesinde şiddet veya tacize uğrayan kadının polisi arayarak birkaç dakika içinde bu durumdan kurtarılabildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını her halükarda destekliyoruz'Kurtulmuş, Türkiye'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bir toplumun yüzde 50'den fazlasını yok sayarak nasıl o toplumu yöneteceksiniz? Kadınların talepleri AK Parti'nin masasındadır, gündemindedir. Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını biz her halükarda destekliyoruz" dedi.Erkek ve kadının yaratılış itibarıyla da birbirine karşı üstünlüğünün söz konusu olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kadın-erkek rol çatışmasını bir şekilde kabul ederek toplumsal eşitlik üzerinde toplum inşa edilemez. Biz kadın ve erkek rollerinin çatışan roller değil toplumu, aileyi tamamlayan roller olduğunu biliriz. Onun için yaradılışta eş olan kadınla erkeği birbirinin rakibi, birbirinin düşmanı, birbirinin alternatifi olarak asla kabul etmeyiz. Böyle bir düşünceyi de yanlış buluruz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, başörtüsü yasağının kaldırılması için de mücadele verdiklerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başbakanken eşi başörtülü diye nasıl o zamanki bazı mihraklar tarafından dışlandığını biliyorsunuz. Hatta imam hatip mezunu diye birçok devletin resmi toplantılarında bazı vesayet odaklarının, imam hatip liselerine karşı söz söylediğini de biliyorsunuz. Allah'a çok şükür, çok yakın bir dönemde karşılaştığımız bu zorlukları da aşmak bizim neslimize, sizlere nasip oldu. Bugün başörtülü bir tek milletvekiline müsaade edilmeyen Türkiye'den, çok sayıda başörtülü kardeşimizin milletvekili olduğu bir Türkiye'ye geldik. Bundan sonra da başı örtülü, başı açık, millette ne varsa hepsi milletin temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisi'nde var olacaklardır" diye konuştu."Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Allah'ın lütfuyla bizim neslimizin hayali olan konuların hepsini gerçekleştirmeyi başarmış bir kadronun lideridir" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur'Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur” dedi. 'Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz'Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz. Ayrıca ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Hatta şunu söyleyeyim. Milletvekillerinin mesela yıpranma payı var. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak. Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım" dedi.Programın ardından Numan Kurtulmuş'a, engelli bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördüğü namaz takkesi verilerek, takkeyi Erdoğan'a iletmesi istendi.
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numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan

AK Partili Kurtulmuş: Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var

23:13 20.05.2023 (güncellendi: 23:20 20.05.2023)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz" dedi.
Çekmeköy Doğa Parkı'nda kadınlar buluşmasına katılan Kurtulmuş, kadınların eğitime, kamuya ve iş hayatına katılımında önlerindeki engellerin, birtakım yasakların AK Parti iktidarında kaldırıldığını söyledi.
Türkiye'nin dünyadan kendisine verilen talimatları dinleyen bir ülke olmadığını belirten Kurtulmuş, "Kılıçdaroğlu Batı’ya dönüyor ya bu işi bana versinler diyor ya. Yetkiyi verecek olan onlar değil, millettir, halkımızdır, sandıklardır. Kılıçdaroğlu biz Batı’nın sağlam bir üyesiyiz. NATO’nun güçlü bir müttefikiyiz. Biz Türkiye’yi Batı’ya göre hizalayacağız diyor. Biz de diyoruz ki; Türkiye’yi, Türkiye eksenine göre hizalayacağız. Yani Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor. Biz bu istikamette yürüyeceğiz. Sözü güçlü, gücü tesirli, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı, hayırlı olsun. Güvenle, istikrarla bu yolu devam ettireceğiz” diye konuştu.
Türkiye'de siyasete kadının katılımını teşvik eden, önünü açan ve şu anda da kadın siyasetçilerin çok aktif hale gelmesini sağlayan en önemli partinin AK Parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Her yerde kadınlarımızın önü açılmış vaziyettedir. Şu anda üniversitelerdeki öğretim üyeleri arasında kadınların yüzde 50'ye yakın bir orana geldiğini görmekten dolayı iftihar ediyoruz. Üniversitede, siyasette, iş dünyasında, sanatta, kültürde, her yerde kadınlarımızın önü açıktır" diye konuştu.
Kurtulmuş, kadına karşı şiddet konusunda başkaları laf söylerken, kadınların şiddete maruz kalmasının önüne geçilmesi ve birtakım eşitsizliklerin önlenmesi konusunda her türlü tedbiri geliştirmeyi başardıklarını dile getirdi.
Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES (Kadın Destek Uygulaması) isimli program sayesinde şiddet veya tacize uğrayan kadının polisi arayarak birkaç dakika içinde bu durumdan kurtarılabildiğini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda gerçekten dünyanın gıptayla izlediği uygulamaları gerçekleştirmeye başladık. Ayrıca hukuk diliyle söylüyorum, ısrarlı takibin bir suç olmasını sağlayan yasal düzenlemeleri yaptık. Velhasıl, kadına karşı hem şiddetin önlenmesi hem kadının toplumsal hayata katılımının sağlanması konusunda yasal tedbirlerimizi alarak kadınlarımızın siyasette, toplumda etkin bir hale gelmesine öncülük yaptık. Kadın hakları konusunda AK Parti'nin kaydının fevkalade olumlu, prestijli olduğunu insaf sahibi herkes biliyor. İnşallah kadınlarımız, Türk toplumunun eşit bir unsuru olarak var olmaya devam edecektir. Bu arada, kadını ihmal eden, kadını bir şekilde eksik gören, kadını eve hapseden, kadını bizim düşüncelerimize ait olmayan birtakım düşüncelerle ikinci sınıf hale getirmek isteyen görüşleri de kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum."

'Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını her halükarda destekliyoruz'

Kurtulmuş, Türkiye'de kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekerek, "Bir toplumun yüzde 50'den fazlasını yok sayarak nasıl o toplumu yöneteceksiniz? Kadınların talepleri AK Parti'nin masasındadır, gündemindedir. Kadınlarımızın eşit olarak toplumsal hayata katılımını biz her halükarda destekliyoruz" dedi.
Erkek ve kadının yaratılış itibarıyla da birbirine karşı üstünlüğünün söz konusu olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Kadın-erkek rol çatışmasını bir şekilde kabul ederek toplumsal eşitlik üzerinde toplum inşa edilemez. Biz kadın ve erkek rollerinin çatışan roller değil toplumu, aileyi tamamlayan roller olduğunu biliriz. Onun için yaradılışta eş olan kadınla erkeği birbirinin rakibi, birbirinin düşmanı, birbirinin alternatifi olarak asla kabul etmeyiz. Böyle bir düşünceyi de yanlış buluruz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, başörtüsü yasağının kaldırılması için de mücadele verdiklerini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başbakanken eşi başörtülü diye nasıl o zamanki bazı mihraklar tarafından dışlandığını biliyorsunuz. Hatta imam hatip mezunu diye birçok devletin resmi toplantılarında bazı vesayet odaklarının, imam hatip liselerine karşı söz söylediğini de biliyorsunuz. Allah'a çok şükür, çok yakın bir dönemde karşılaştığımız bu zorlukları da aşmak bizim neslimize, sizlere nasip oldu. Bugün başörtülü bir tek milletvekiline müsaade edilmeyen Türkiye'den, çok sayıda başörtülü kardeşimizin milletvekili olduğu bir Türkiye'ye geldik. Bundan sonra da başı örtülü, başı açık, millette ne varsa hepsi milletin temsilcisi olarak Büyük Millet Meclisi'nde var olacaklardır" diye konuştu.
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Allah'ın lütfuyla bizim neslimizin hayali olan konuların hepsini gerçekleştirmeyi başarmış bir kadronun lideridir" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Nasıl iç vesayet odaklarını Türkiye yendiyse, şimdi sıra dış vesayet odaklarıyla mücadele etmek ve itibarlı, güçlü bir Türkiye kurarak yeryüzünde yeni hakkaniyetli bir toplumu, küresel toplumu inşa etmektedir. Bunun için her alanda güçlü bir Türkiye'dir bizim kastettiğimiz Türkiye Yüzyılı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Türkiye. Dış politikada Doğu'nun, Batı'nın değil kendi milli menfaatleri istikametinde yürüyen bir Türkiye. İçeride tam manasıyla kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü sağlamış olan bir Türkiye. Bölgesinde sulh ve selameti tesis etmiş olan bir Türkiye. Huzur içinde, refah içinde elin oğlunda ne varsa daha fazlasına sahip olan bir Türkiye. İşte Türkiye Yüzyılı'ndan kastımız budur. Bir cümleyle, özetle nedir derseniz, sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'nin yüzyılıdır Türkiye Yüzyılı. Güvenle, istikrarla bu yürüyüşü devam ettireceğiz ve bu hedeflerimize ulaşacağız."

'Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur'

Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Kadınların talepleri, AK Parti’nin masasındadır, gündemindedir. Kadınların toplumsal hayata katılmalarının destekçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye yeni bir anayasa yapılmasının vaadi boynumuzun borcudur. Millete karşı siyasi sorumluluğumuzdur” dedi.

'Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz'

Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde aile bazlı vatandaşlık maaşı teklifimiz var. Yani her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olmasını temin etmek, o kadar geliri yoksa üstünü tamamlamak üzere tekliflerimizi yapıyoruz. Ayrıca ev kadınları için emeklilik hakkını getirecek teklifimizi de bu seçimde milletimizle paylaştık. Hatta şunu söyleyeyim. Milletvekillerinin mesela yıpranma payı var. Ev kadınlarına da milletvekilleri gibi yıpranma payını koyarak emeklilik hakkını inşallah getireceğiz. Böylece çok büyük bir rahatlama olacak. Hepsinin bir sırası var. Şu 28 Mayıs'ı bir geçelim, 29 Mayıs'ı da büyük bir fetih coşkusuyla inşallah halaylarla, türkülerle, dualarla kutlayalım" dedi.
Programın ardından Numan Kurtulmuş'a, engelli bir kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördüğü namaz takkesi verilerek, takkeyi Erdoğan'a iletmesi istendi.
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