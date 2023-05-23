https://sputniknews.com.tr/20230523/umit-ozdagin-aciklama-saati-degisti-1071430781.html
Ümit Özdağ'ın açıklama saati değişti
Ümit Özdağ'ın açıklama saati değişti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati değişti. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T10:52+0300
2023-05-23T10:52+0300
2023-05-23T10:52+0300
2023 türkiye seçimleri
zafer partisi
ümit özdağ
ikinci tur
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati değişti.Özdağ, dünkü Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından ikinci tur kararını bugün açıklayacak.Daha önce saat 11:00 olarak duyurulan açıklamanın saati ise değişti. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, basın toplantısının 13:00'te gerçekleştirileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/sinan-ogan-bekledigimiz-oy-orani-yuzde-9-16-bandiydi-1071404805.html
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zafer partisi, ümit özdağ, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
zafer partisi, ümit özdağ, ikinci tur, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı
Ümit Özdağ'ın açıklama saati değişti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati değişti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ikinci tur kararını açıklayacağı toplantının saati değişti.
Özdağ, dünkü Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından ikinci tur kararını bugün açıklayacak.
Daha önce saat 11:00 olarak duyurulan açıklamanın saati ise değişti. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, basın toplantısının 13:00'te gerçekleştirileceği bildirildi.