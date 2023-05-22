https://sputniknews.com.tr/20230522/sinan-ogan-bekledigimiz-oy-orani-yuzde-9-16-bandiydi-1071404805.html

Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci plana atılan milliyetçi oyların merkezi haline geldiklerini söyledi. Oğan 28... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T17:17+0300

2023-05-22T17:17+0300

2023-05-22T17:47+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

cumhur ittifakı

cumhurbaşkanlığı seçimleri

millet ittifakı

seçim

ata ittifakı

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ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak seçim yarışına girdiklerini hatırlatan Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum" dedi.Ankara'da özel bir otelde açıklamalarda bulunan Oğan şunları kaydetti:" Dip dalgayı bir yılda değil 3 yılda hazırladık. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Beklediğimiz oy oranı da yüzde 9-16 bandıydı. Seçimlerde kimseyle eşit olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet ne de belediye imkanlarımız yoktu. Devlet katkılarından mahrumduk. Buna rağmen büyük bir mücadele verdik. Medya ambargosunu kırdık.ATA İttifakı'nın kuruluşu gerçekleşti ve 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.Bilmedikleri, görmezden geldikleri, ciddiye almadıkları durum şuydu; biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık.Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceği dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevsinde neticelemiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum."

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sinan oğan, cumhur ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimleri, millet ittifakı, seçim, ata ittifakı