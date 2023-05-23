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Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:31+0300
2023-05-23T11:31+0300
spor
ziraat türkiye kupası
maç
final
fenerbahçe
başakşehir
ankaragücü
sivasspor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesi ile başlayacak. Son olarak 2013'te kupayı kazanan Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Türkiye Kupası finaline yükselecek.Diğer yarı final müsabakasında ise 25 Mayıs Perşembe günü Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Eryaman Stadı'nda oynanacak. Medipol Başakşehir, galibiyet ve beraberlik durumunda finale çıkacak. Karşılaşmanın 1-0 Ankaragücü lehine bitmesi halinde uzatmalar oynanacak. Ankaragücü, 2 farklı galibiyet alırsa finale adını yazdıran taraf olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230523/belcikada-futbol-federasyonunun-basina-ilk-kez-bir-kadin-gecti-1071424420.html
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ziraat türkiye kupası, maç, final, fenerbahçe, başakşehir, ankaragücü, sivasspor
ziraat türkiye kupası, maç, final, fenerbahçe, başakşehir, ankaragücü, sivasspor

Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor

11:31 23.05.2023
© AAZiraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesi ile başlayacak.
Son olarak 2013'te kupayı kazanan Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Türkiye Kupası finaline yükselecek.
Diğer yarı final müsabakasında ise 25 Mayıs Perşembe günü Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Medipol Başakşehir, galibiyet ve beraberlik durumunda finale çıkacak. Karşılaşmanın 1-0 Ankaragücü lehine bitmesi halinde uzatmalar oynanacak. Ankaragücü, 2 farklı galibiyet alırsa finale adını yazdıran taraf olacak.
Pascale Van Damme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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