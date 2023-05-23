Belçika'da futbol federasyonunun başına ilk kez bir kadın geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230523/belcikada-futbol-federasyonunun-basina-ilk-kez-bir-kadin-gecti-1071424420.html
Belçika'da futbol federasyonunun başına ilk kez bir kadın geçti
Belçika'da futbol federasyonunun başına ilk kez bir kadın geçti
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan beri çalkantılı bir dönemden geçen Belçika Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine ülke tarihinde ilk kez bir kadın... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T03:34+0300
2023-05-23T03:34+0300
spor
belçika
pascale van damme
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071424237_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_024b12b62cee668b6b2d11c58a0d38f2.png
Federasyonun yönetim kurulu, önceki başkan Paul Van den Bulck'un istifası üzerine Pascale Van Damme'ı başkan olarak atadı.Federasyondan yapılan açıklamada, "Pascale Van Damme, başkan olarak görevini yapıcı, dürüst ve iş birliği içinde yürütmek istemektedir" denildi.Van Damme ise federasyon yönetiminin kendisiyle birlikte yeni bir sayfa açma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.Pascale Van Damme, daha önce bilişim sektöründe yönetici olarak görev yaptı. Bazı uluslararası teknoloji şirketlerinde çalışan Van Damme'ın federasyonun başkanlık seçimine kadar görevde kalacağı kaydedildi.Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından istifalar ve görevden almalarla gündeme gelen Belçika Futbol Federasyonu, mart ayında CEO'su Peter Bossaert'ın kendi maaşını izinsiz artırdığı haberleriyle gündeme gelmiş, Bossaert görevden alınmıştı.Federasyonun önceki başkanı Paul Van den Bulck da icra komitesinin yönetim kuruluna kendisi hakkında şikayet mektubu göndermesinin ardından geçen hafta istifa etmişti.Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Belçika'nın grup aşamasında turnuvadan elenmesi üzerine teknik direktör Roberto Martinez'in yerine Domenico Tedesco getirilmiş, futbol yönetimindeki bazı isimler de değiştirilmişti.
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071424237_0:0:837:627_1920x0_80_0_0_f98aea4cb0118337615c650104240557.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, pascale van damme, futbol
belçika, pascale van damme, futbol

Belçika'da futbol federasyonunun başına ilk kez bir kadın geçti

03:34 23.05.2023
© WikipediaPascale Van Damme
Pascale Van Damme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Wikipedia
Abone olTelegram
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan beri çalkantılı bir dönemden geçen Belçika Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine ülke tarihinde ilk kez bir kadın getirildi.
Federasyonun yönetim kurulu, önceki başkan Paul Van den Bulck'un istifası üzerine Pascale Van Damme'ı başkan olarak atadı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Pascale Van Damme, başkan olarak görevini yapıcı, dürüst ve iş birliği içinde yürütmek istemektedir" denildi.
Van Damme ise federasyon yönetiminin kendisiyle birlikte yeni bir sayfa açma kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Pascale Van Damme, daha önce bilişim sektöründe yönetici olarak görev yaptı. Bazı uluslararası teknoloji şirketlerinde çalışan Van Damme'ın federasyonun başkanlık seçimine kadar görevde kalacağı kaydedildi.
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından istifalar ve görevden almalarla gündeme gelen Belçika Futbol Federasyonu, mart ayında CEO'su Peter Bossaert'ın kendi maaşını izinsiz artırdığı haberleriyle gündeme gelmiş, Bossaert görevden alınmıştı.
Federasyonun önceki başkanı Paul Van den Bulck da icra komitesinin yönetim kuruluna kendisi hakkında şikayet mektubu göndermesinin ardından geçen hafta istifa etmişti.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda favoriler arasında gösterilen Belçika'nın grup aşamasında turnuvadan elenmesi üzerine teknik direktör Roberto Martinez'in yerine Domenico Tedesco getirilmiş, futbol yönetimindeki bazı isimler de değiştirilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала