Türkevi'ne yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Ajansı New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

Türkevi'ne yapılan saldırıya ait örüntülerde siyah kıyafetli ve siyah şapkalı bir kişinin elinde demir levyeyle Türkevi binasına yaklaştığı görülüyorSaldırgan, bina önünde park edilmiş bir aracın arkasında bir süre vakit geçirdikten sonra bir anda levyeyi kaldırarak Türkevi binasının camlarına saldırmaya başlıyor.Görüntülerde saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.Saldırganın yakalanması bekleniyorTürkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık " ifadelerini kullanmıştı.Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.Özgür, "Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur" ifadelerini kullanmıştı.Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

