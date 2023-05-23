Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nde toplu istifa: Erdoğan posteri asıldı

"Ben 5 yıl Şanlıurfa İl Başkanı olarak görev yaptım. Genel başkanımız bize, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a destek vereceğimizi söyledi. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. 14 Mayıs’taki seçime iki gün kala genel başkanımız saf değiştirerek Sinan Oğan'ı destekleme kararı alınca, topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik. Seçimde cumhurbaşkanımızı destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Örgütü’nü feshettik. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun."