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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/sanliurfada-anavatan-partisinde-toplu-istifa-erdogan-posteri-asildi-1071458714.html
Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nde toplu istifa: Erdoğan posteri asıldı
Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nde toplu istifa: Erdoğan posteri asıldı
Şanlırufa Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan ve ilçe başkanlarının istifa etmesinin ardından partinin binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:39+0300
2023-05-23T16:43+0300
2023 türkiye seçimleri
anavatan partisi
istifa
recep tayyip erdoğan
şanlıurfa
fesih
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Şanlıurfa'da Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, 14 milletvekili adayı ile ilçe başkanının toplu istifası sonrası partinin teşkilatı feshedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri, Anavatan Partisi tabelasının üstüne asıldı.Gazete Duvar'ın haberine göre, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Anavatan Partisi olarak ekibiyle çalışma yürüten Aslan, şimdi önümüzdeki seçimler için Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor. 'Topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik'Halil Aslan ise sürece dair şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230523/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-28-mayista-en-fazla-1-saatte-sonuclari-aliriz-1071457439.html
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Şanlıurfa'da Anavatan Partisi'nde toplu istifa: Erdoğan posteri asıldı

16:39 23.05.2023 (güncellendi: 16:43 23.05.2023)
Anavatan Partisi
Anavatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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Şanlırufa Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan ve ilçe başkanlarının istifa etmesinin ardından partinin binasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı.
Şanlıurfa'da Anavatan Partisi İl Başkanı Halil Aslan, 14 milletvekili adayı ile ilçe başkanının toplu istifası sonrası partinin teşkilatı feshedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri, Anavatan Partisi tabelasının üstüne asıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Anavatan Partisi olarak ekibiyle çalışma yürüten Aslan, şimdi önümüzdeki seçimler için Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor.

'Topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik'

Halil Aslan ise sürece dair şunları söyledi:

"Ben 5 yıl Şanlıurfa İl Başkanı olarak görev yaptım. Genel başkanımız bize, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a destek vereceğimizi söyledi. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. 14 Mayıs’taki seçime iki gün kala genel başkanımız saf değiştirerek Sinan Oğan'ı destekleme kararı alınca, topluca istifa ederek AK Parti'ye geçtik. Seçimde cumhurbaşkanımızı destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Anavatan Partisi Şanlıurfa İl Örgütü’nü feshettik. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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