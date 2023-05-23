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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yavuz-28-mayista-en-fazla-1-saatte-sonuclari-aliriz-1071457439.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 28 Mayıs’ta en fazla 1 saatte sonuçları alırız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 28 Mayıs’ta en fazla 1 saatte sonuçları alırız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs’taki seçimde küçük ve tek pusula olduğunu belirterek, “En fazla 1 saatte... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:26+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
cumhurbaşkanlığı
ali ihsan yavuz
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Hürriyet'in aktardığına göre, Anadolu Yayıncılar Derneği’nce düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya gelen Yavuz, özetle şunları söyledi:'Millet İttifakı dağılır, yeni ittifaklar kurulur'Yavuz, 14 Mayıs Seçim sonuçlarına dair de şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, cumhurbaşkanlığı, ali ihsan yavuz
recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, cumhurbaşkanlığı, ali ihsan yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 28 Mayıs’ta en fazla 1 saatte sonuçları alırız

16:26 23.05.2023
© İHAAli İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 28 Mayıs’taki seçimde küçük ve tek pusula olduğunu belirterek, “En fazla 1 saatte sonuçları alırız” dedi.
Hürriyet'in aktardığına göre, Anadolu Yayıncılar Derneği’nce düzenlenen Anadolu Sohbetleri buluşmasında gazetecilerle bir araya gelen Yavuz, özetle şunları söyledi:
“28 Mayıs’taki seçimde pusula küçük, tek zarf, tek pusula. Kargaşa yok ortada. Bir saatte sonuçları alırız. Geçersiz oy oranının sebeplerinden bir tanesi de pusulanın 1 metreyi geçer hali. Hem de geniş. İstanbul pusulasının altına 30 milletvekili adayı yazıyorsun. Onun için yeni makinelere kafa yormamız gerekiyor. Yeni tabloda, hem pusulaya ilişkin hem Siyasi Partiler Yasası’na ilişkine yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 50 parti müstakil olarak seçime katılsa nasıl oy kullanacaksın, hangi zarfa koyacaksın, nasıl sandığa atacaksın?”

'Millet İttifakı dağılır, yeni ittifaklar kurulur'

Yavuz, 14 Mayıs Seçim sonuçlarına dair de şunları söyledi:
“Millet İttifakı’nı kastederek söylüyorum birçok genel başkan değişir. Millet İttifakı’nın partileri ve tabanlarında tam bir muhasebe süreci başlar. Birçok partinin durduğu yer değişir. Millet İttifakı dağılır. Yeni ittifaklar kurulur. Parlamenter sistem artık tartışılmaz. Bundan sonra hayaller değil, gerçeklerin iş yaptığı anlaşıldı. Dışarıdan ve içeriden vesayetçiler var, CHP, HPD ve PKK tarafından vesayet altına alınıyor. Vesayetçilerle kavga başlar. Önümüzdeki iki seçimde de Millet İttifakı’nın unsurları sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamaz. ABD ve Avrupa’nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hâkim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye’de iş yapamaz. Bunlar sonuçta da Türkiye’nin hayrına olur.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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