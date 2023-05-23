AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 28 Mayıs’ta en fazla 1 saatte sonuçları alırız

“Millet İttifakı’nı kastederek söylüyorum birçok genel başkan değişir. Millet İttifakı’nın partileri ve tabanlarında tam bir muhasebe süreci başlar. Birçok partinin durduğu yer değişir. Millet İttifakı dağılır. Yeni ittifaklar kurulur. Parlamenter sistem artık tartışılmaz. Bundan sonra hayaller değil, gerçeklerin iş yaptığı anlaşıldı. Dışarıdan ve içeriden vesayetçiler var, CHP, HPD ve PKK tarafından vesayet altına alınıyor. Vesayetçilerle kavga başlar. Önümüzdeki iki seçimde de Millet İttifakı’nın unsurları sandıklarda arzu ettiği şekilde yer alamaz. ABD ve Avrupa’nın seçim yoluyla da sonuç alamayacağı anlaşıldı. Bu saatten sonra yerli ve milli olana rağbet artar. Terör grupları FETÖ ve PKK ümidini tamamen yitirir. HDP artık bölgenin hâkim unsuru olamaz. Anketler artık bir süre Türkiye’de iş yapamaz. Bunlar sonuçta da Türkiye’nin hayrına olur.”