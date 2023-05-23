https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-erdogan-oyle-bir-kazanacagiz-ki-hic-kimse-kaybetmeyecek-1071455192.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine ilişkin olarak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" dedi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:49+0300

2023-05-23T15:49+0300

2023-05-23T15:49+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

malatya

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Malatya'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sevgi seliniz için şükranlarımı sunuyorum.Malatya yiğitliğin mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin demokrasinin şehridir.Malatya toprağı bereketli bir şehirdir.Malatya'nın has evladı demokrasimizin yiğit savunucusu 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum.Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.Biliyorsunuz kale içerden fethedilir ne demek bu hanımlar, kalenin içinde onlar var.Pazar akşamı inşallah yeni bir zaferle çıkıyoruz.Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yürüyenlere yol vermedi.Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor. Kandilden.Parlamentodakigörüşmeyi kiminle yapıyor, ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor.Malatyalı sandığa giderek geleceğine sahip çıktı. Bize yüzde 69,5'e varan oy verdi bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Rekor düzeyde oy veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmayacağız hayallerinin de peşinden koşacağız. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur ittifakına vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz.Malatya 28 Mayıs'ta yüzde 70'in üzerinde oyla sandığı kapatacak.Baybay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçimde, 15 mağlubiyet aldı. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum, sizlerden yeni bir rekor bekliyorum."

malatya

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recep tayyip erdoğan, malatya