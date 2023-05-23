Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-erdogan-oyle-bir-kazanacagiz-ki-hic-kimse-kaybetmeyecek-1071455192.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine ilişkin olarak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" dedi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:49+0300
2023-05-23T15:49+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071418874_0:609:2047:1760_1920x0_80_0_0_d9dc9b8b25fa6ac6be4201e47a261472.jpg
Malatya'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sevgi seliniz için şükranlarımı sunuyorum.Malatya yiğitliğin mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin demokrasinin şehridir.Malatya toprağı bereketli bir şehirdir.Malatya'nın has evladı demokrasimizin yiğit savunucusu 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum.Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.Biliyorsunuz kale içerden fethedilir ne demek bu hanımlar, kalenin içinde onlar var.Pazar akşamı inşallah yeni bir zaferle çıkıyoruz.Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yürüyenlere yol vermedi.Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor. Kandilden.Parlamentodakigörüşmeyi kiminle yapıyor, ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor.Malatyalı sandığa giderek geleceğine sahip çıktı. Bize yüzde 69,5'e varan oy verdi bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Rekor düzeyde oy veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmayacağız hayallerinin de peşinden koşacağız. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur ittifakına vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz.Malatya 28 Mayıs'ta yüzde 70'in üzerinde oyla sandığı kapatacak.Baybay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçimde, 15 mağlubiyet aldı. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum, sizlerden yeni bir rekor bekliyorum."
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071418874_0:417:2047:1952_1920x0_80_0_0_f158b91f59ee80f15dd4cfef138ad6e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, malatya
recep tayyip erdoğan, malatya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

15:49 23.05.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerine ilişkin olarak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" dedi.
Malatya'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Sevgi seliniz için şükranlarımı sunuyorum.
Malatya yiğitliğin mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin demokrasinin şehridir.
Malatya toprağı bereketli bir şehirdir.
Malatya'nın has evladı demokrasimizin yiğit savunucusu 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum.
Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.
Biliyorsunuz kale içerden fethedilir ne demek bu hanımlar, kalenin içinde onlar var.
Pazar akşamı inşallah yeni bir zaferle çıkıyoruz.
Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yürüyenlere yol vermedi.
Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor. Kandilden.
Parlamentodakigörüşmeyi kiminle yapıyor, ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor.
Malatyalı sandığa giderek geleceğine sahip çıktı. Bize yüzde 69,5'e varan oy verdi bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Rekor düzeyde oy veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.
Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.
Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmayacağız hayallerinin de peşinden koşacağız. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur ittifakına vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz.
Malatya 28 Mayıs'ta yüzde 70'in üzerinde oyla sandığı kapatacak.
Baybay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçimde, 15 mağlubiyet aldı. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum, sizlerden yeni bir rekor bekliyorum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала