https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-2023te-cine-enerji-kaynaklari-ihracati-yuzde-40-artti-1071475158.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 2023'te Çin'e enerji kaynakları ihracatı yüzde 40 arttı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 2023'te Çin'e enerji kaynakları ihracatı yüzde 40 arttı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2023 yılında Rusya'dan Çin'e yapılan enerji kaynakları ihracatında yüzde 40'lık artış kaydedildiğini söyledi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T21:51+0300

2023-05-23T21:51+0300

2023-05-23T21:51+0300

dünya

rusya

çin

yuan

petrol

doğalgaz

aleksandr novak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062229767_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_78a821817932ab0de074cc25b72aa021.jpg

Çin'e ziyaret gerçekleştiren Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in heyetinde yer alan Novak, Şangay'da Rus iş çevreleriyle yapılan toplantıda konuştu.Çin'le işbirliğinin geliştirildiği ana alanlardan birinin enerji olduğunu kaydeden Novak, bu ülkeye yapılan enerji kaynakları sevkiyatında büyük artışlar görüldüğünü ve 2023 yılındaki artışın yüzde 40 olduğunu vurguladı.Çin'le teknoloji alanında da işbirliğini sürdürdüklerini anlatan Novak, "Ama en önemlisi, enerji sektörünün eksikliğini hissettiği teknolojik ekipmanın tedarikine birlikte katılım sağlamak için şu anda ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaptırımlardan sonra Çin ve Hindistan'ın ağırlığı arttıBatılı ülkelerin yaptırımları ve Rusya'nın bunlara cevaben attığı adımlar, özellikle küresel petrol piyasasındaki ticaret rotalarında değişikliğe yol açtı.AB, Rusya'dan boşalan yeri Orta Doğu, Batı Afrika, Norveç, Brezilya ve Guyana gibi diğer petrol üretici ülkeleriyle yaptığı yeni ithalat anlaşmalarıyla doldurmaya çalışırken, AB ülkeleri gibi geleneksel pazarlarını kaybeden Rusya ise enerji ihracatını başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya pazarlarındaki ham petrol bağımlılığı yüksek ülkelere yönlendirdi.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayınlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, Hindistan'ın Rusya'dan geçen yılki ham petrol ithalatı günlük ortalama 900 bin varilken, ocakta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.6 milyon varile yükseldi. Çin ise geçen yıl günlük ortalama 1.9 milyon varil ithal ederken, ocakta bu rakam 2.3 milyon varile kadar çıktı.Rusya, Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e yaptığı gaz sevkiyatını da ciddi oranda artırdı. Rusya'dan Çin'e doğalgaz taşıyan Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden günlük sevkiyattaki rekor seviyelerin son dönemde sürekli yenilendiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-ve-iran-ikili-ticarette-yuana-gecmeyi-gorusuyor-1071236878.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin, yuan, petrol, doğalgaz, aleksandr novak