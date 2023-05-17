https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-ve-iran-ikili-ticarette-yuana-gecmeyi-gorusuyor-1071236878.html

Rusya ve İran, ikili ticarette yuan'a geçmeyi görüşüyor

Rusya ve İran, ikili ticarette yuan'a geçmeyi görüşüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ve Tahran'ın ikili ticarette Çin para birimi yuana geçmeyi istişare ettiğini söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:24+0300

2023-05-17T22:24+0300

2023-05-17T22:24+0300

ekonomi

rusya

iran

ticaret

petrol

çin

yuan

aleksandr novak

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Novak başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'da Petrol Bakanı Cevad Ovci başkanlığındaki İran heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.Ortak basın toplantısında konuşan Novak, şu anda iki ülkenin ticari ödemelerinin yüzde 80'den fazlasını ulusal para birimleriyle yaptığını belirterek Rusya ve İran'ın ikili ticarette yuan'a geçmeyi konuştuğunu kaydetti.Euro ve doların Rusya-İran ticaretindeki payının yüzde 20'nin altında olduğunu söyleyen Novak, yuan da dahil diğer ülkelerin para birimlerine geçmeyi görüştüklerini ve ilgili bankaların bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.'Rusya, söz verdiği gibi petrol üretimini günde 500 bin varil azalttı'Bu arada Novak, Rusya'nın mayıstan itibaren petrol üretimini günde 500 bin varil azaltma vaadini yerine getirmeye başladığını belirtti.Petrol üretimiyle ilgili tüm kararların OPEC+ ülkeleri tarafından dayanışma içinde alındığını kaydeden Novak, diğer ülkelerin de üstlendikleri yükümlülükler uyarınca petrol üretimini günde 1 milyon 100 bin varil azalttığını bildirdi.Novak, şu anda petrol piyasasının dengede olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/dolara-bir-darbe-daha-cin-fransa-ile-yuan-cinsinden-dogalgaz-ticareti-konusunda-anlasti-1068951954.html

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rusya, iran, ticaret, petrol, çin, yuan, aleksandr novak