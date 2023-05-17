https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-ve-iran-ikili-ticarette-yuana-gecmeyi-gorusuyor-1071236878.html
Rusya ve İran, ikili ticarette yuan'a geçmeyi görüşüyor
Rusya ve İran, ikili ticarette yuan'a geçmeyi görüşüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ve Tahran'ın ikili ticarette Çin para birimi yuana geçmeyi istişare ettiğini söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:24+0300
2023-05-17T22:24+0300
2023-05-17T22:24+0300
ekonomi
rusya
iran
ticaret
petrol
çin
yuan
aleksandr novak
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Novak başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'da Petrol Bakanı Cevad Ovci başkanlığındaki İran heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.Ortak basın toplantısında konuşan Novak, şu anda iki ülkenin ticari ödemelerinin yüzde 80'den fazlasını ulusal para birimleriyle yaptığını belirterek Rusya ve İran'ın ikili ticarette yuan'a geçmeyi konuştuğunu kaydetti.Euro ve doların Rusya-İran ticaretindeki payının yüzde 20'nin altında olduğunu söyleyen Novak, yuan da dahil diğer ülkelerin para birimlerine geçmeyi görüştüklerini ve ilgili bankaların bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.'Rusya, söz verdiği gibi petrol üretimini günde 500 bin varil azalttı'Bu arada Novak, Rusya'nın mayıstan itibaren petrol üretimini günde 500 bin varil azaltma vaadini yerine getirmeye başladığını belirtti.Petrol üretimiyle ilgili tüm kararların OPEC+ ülkeleri tarafından dayanışma içinde alındığını kaydeden Novak, diğer ülkelerin de üstlendikleri yükümlülükler uyarınca petrol üretimini günde 1 milyon 100 bin varil azalttığını bildirdi.Novak, şu anda petrol piyasasının dengede olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/dolara-bir-darbe-daha-cin-fransa-ile-yuan-cinsinden-dogalgaz-ticareti-konusunda-anlasti-1068951954.html
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rusya, iran, ticaret, petrol, çin, yuan, aleksandr novak
rusya, iran, ticaret, petrol, çin, yuan, aleksandr novak
Rusya ve İran, ikili ticarette yuan'a geçmeyi görüşüyor
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ve Tahran'ın ikili ticarette Çin para birimi yuana geçmeyi istişare ettiğini söyledi.
Novak başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'da Petrol Bakanı Cevad Ovci başkanlığındaki İran heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.
Ortak basın toplantısında konuşan Novak, şu anda iki ülkenin ticari ödemelerinin yüzde 80'den fazlasını ulusal para birimleriyle yaptığını belirterek Rusya ve İran'ın ikili ticarette yuan'a geçmeyi konuştuğunu kaydetti.
Euro ve doların Rusya-İran ticaretindeki payının yüzde 20'nin altında olduğunu söyleyen Novak, yuan da dahil diğer ülkelerin para birimlerine geçmeyi görüştüklerini ve ilgili bankaların bunun üzerinde çalıştığını ifade etti.
'Rusya, söz verdiği gibi petrol üretimini günde 500 bin varil azalttı'
Bu arada Novak, Rusya'nın mayıstan itibaren petrol üretimini günde 500 bin varil azaltma vaadini yerine getirmeye başladığını belirtti.
Petrol üretimiyle ilgili tüm kararların OPEC+ ülkeleri tarafından dayanışma içinde alındığını kaydeden Novak, diğer ülkelerin de üstlendikleri yükümlülükler uyarınca petrol üretimini günde 1 milyon 100 bin varil azalttığını bildirdi.
Novak, şu anda petrol piyasasının dengede olduğunun altını çizdi.