https://sputniknews.com.tr/20230330/dolara-bir-darbe-daha-cin-fransa-ile-yuan-cinsinden-dogalgaz-ticareti-konusunda-anlasti-1068951954.html

Dolara bir darbe daha: Çin'den yuanla ilk LNG ticareti

Dolara bir darbe daha: Çin'den yuanla ilk LNG ticareti

Çin'in devlete ait enerji şirketi CNOOC'nin uluslararası ticarette ilk kez yuan kullanarak Fransız Total Energies şirketi ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T13:54+0300

2023-03-30T13:54+0300

2023-03-30T13:57+0300

ekonomi

çin

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doğalgaz

fransa

totalenergies

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Brezilya ile tüm ikili ticareti artık dolar yerine yerel para birimleri üzerinden yapılması konusunda anlaşmaya varan Çin, dolara bir darbe daha vurdu.Çin'in devlete petrol şirketi CNOOC ve Fransız TotalEnergies'in yuan üzerinden yapılan ilk LNG ticaretini tamamladığı açıklandı.Açıklama, Şanghay Petrol ve Doğalgaz Borsası tarafından yapıldı.Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilen yaklaşık 65 bin ton LNG'nin TotalEnergies'e satıldığı belirtildi.TotalEnergies, Reuters'e yaptığı açıklamada işlemin BAE'den ithal edilen LNG'yi içerdiğini doğruladı ancak daha fazla yorum yapmadı.Global Times gazetesi ise uluslararası LNG ticaretinin yuan ile yapılmasını 'Çin'in piyasa odaklı petrol ve gaz reformunda önemli bir hadise' olarak nitelendirdi.Bir CNOOC yöneticisi, bunun 'LNG ticareti için çeşitlendirilmiş bir ekosistem oluşturmaya' yardımcı olacağını söyledi.Yuan güçleniyorYuan ile uluslararası ticaretin son yıllarda 'kayda değer bir ilerleme' kaydettiği belirtilen haberde, küresel olarak tüm döviz işlemlerinin yalnızca yüzde 7'sini oluşturmasına rağmen yuan'ın 'dünyanın en büyük beşinci ödeme para birimi, ticaret anlaşmalarında en büyük üçüncü para birimi ve en büyük beşinci rezerv para birimi haline geldiği' bilgisi paylaşıldı.Pekin, doların dünya ticareti üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak amacıyla son yıllarda petrol ve gaz ticaretini yuan ile yapmaya başladı.Putin çağrı yapmıştıGeçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da görüşme yapan Rusya lideri Vladimir Putin, uluslararası ticarette Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinin yuan kullanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230325/cin-para-birimi-yuan-ile-yapilan-uluslararasi-odemeler-2022de-artti-1068749373.html

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