https://sputniknews.com.tr/20230325/cin-para-birimi-yuan-ile-yapilan-uluslararasi-odemeler-2022de-artti-1068749373.html

Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemeler 2022'de arttı

Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemeler 2022'de arttı

Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T17:51+0300

2023-03-25T17:51+0300

2023-03-25T17:51+0300

ekonomi

çin

yuan

para

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Çin Merkez Bankasının (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21.48 artışla 96.7 trilyon yuana (yaklaşık 14.14 trilyon dolar) ulaştı.Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4.4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31.68 arttı.Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388.34 milyar yuan aktarıldı.

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