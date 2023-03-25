https://sputniknews.com.tr/20230325/cin-para-birimi-yuan-ile-yapilan-uluslararasi-odemeler-2022de-artti-1068749373.html
Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemeler 2022'de arttı
Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemeler 2022'de arttı
Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T17:51+0300
2023-03-25T17:51+0300
2023-03-25T17:51+0300
ekonomi
çin
yuan
para
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Çin Merkez Bankasının (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21.48 artışla 96.7 trilyon yuana (yaklaşık 14.14 trilyon dolar) ulaştı.Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4.4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31.68 arttı.Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388.34 milyar yuan aktarıldı.
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çin, yuan, para
Çin para birimi yuan ile yapılan uluslararası ödemeler 2022'de arttı
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Uluslararası ödemelerde Çin ulusal bara birimi yuan ile yapılan transferler, 2022'de önceki yıla göre artış kaydetti.
Çin Merkez Bankasının (PBoC) verilerine göre, yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı, yıllık yüzde 21.48 artışla 96.7 trilyon yuana (yaklaşık 14.14 trilyon dolar) ulaştı.
Çin'in sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4.4 milyon para transferi yapıldı. Transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31.68 arttı.
Sistemde yıl boyunca günde ortalama 17 bin 700 transfer yapılırken 388.34 milyar yuan aktarıldı.