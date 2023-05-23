https://sputniknews.com.tr/20230523/rus-su-27-ucagi-baltik-denizinde-amerikan-bombardiman-ucaklarina-eslik-etti-1071476520.html
Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etti
Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etti
Rus Baltık Filosu'na bağlı bir Su-27 savaş uçağının Baltık Denizi’nin hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına eşlik... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:11+0300
2023-05-23T22:11+0300
2023-05-23T22:11+0300
savunma
su-27
abd
rusya
baltık denizi
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Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rus Su-27 avcı uçağı, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına refakat etti.Açıklamaya göre radarlar, Rusya ulusal sınırına doğru yaklaşan iki hava hedefi tespit etti, ardından Baltık Filosu'nun nöbetçi hava savunma güçlerinden bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı.“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak sınıflandırdı ve belirlenen nöbet bölgesine geçti. Yabancı askeri uçakların sınırdan uzaklaşmasının ardından Rus avcı uçağı, üssüne geri döndü” ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus uçağının uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak icra ettiği ve ülke sınırlarının ihlaline izin vermediği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyaya-ait-su-27-baltik-denizi-uzerinde-alman-kesif-ucagina-eslik-etti-1069598290.html
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su-27, abd, rusya, baltık denizi
su-27, abd, rusya, baltık denizi
Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etti
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Rus Baltık Filosu'na bağlı bir Su-27 savaş uçağının Baltık Denizi’nin hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına eşlik ettiği açıklandı.
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rus Su-27 avcı uçağı, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına refakat etti.
Açıklamaya göre radarlar, Rusya ulusal sınırına doğru yaklaşan iki hava hedefi tespit etti, ardından Baltık Filosu'nun nöbetçi hava savunma güçlerinden bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı.
“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak sınıflandırdı ve belirlenen nöbet bölgesine geçti. Yabancı askeri uçakların sınırdan uzaklaşmasının ardından Rus avcı uçağı, üssüne geri döndü” ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus uçağının uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak icra ettiği ve ülke sınırlarının ihlaline izin vermediği vurgulandı.