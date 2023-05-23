https://sputniknews.com.tr/20230523/rus-su-27-ucagi-baltik-denizinde-amerikan-bombardiman-ucaklarina-eslik-etti-1071476520.html

Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etti

Rus Su-27 uçağı Baltık Denizi’nde Amerikan bombardıman uçaklarına eşlik etti

Rus Baltık Filosu'na bağlı bir Su-27 savaş uçağının Baltık Denizi’nin hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına eşlik... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:11+0300

2023-05-23T22:11+0300

2023-05-23T22:11+0300

savunma

su-27

abd

rusya

baltık denizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103664/85/1036648505_0:187:2650:1678_1920x0_80_0_0_e774f4c8b5e9936cb6ecdb70d61fc3f0.jpg

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rus Su-27 avcı uçağı, Baltık Denizi’nde ABD Hava Kuvvetleri’ne ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağına refakat etti.Açıklamaya göre radarlar, Rusya ulusal sınırına doğru yaklaşan iki hava hedefi tespit etti, ardından Baltık Filosu'nun nöbetçi hava savunma güçlerinden bir Su-27 avcı uçağı havaya kaldırıldı.“Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağı olarak sınıflandırdı ve belirlenen nöbet bölgesine geçti. Yabancı askeri uçakların sınırdan uzaklaşmasının ardından Rus avcı uçağı, üssüne geri döndü” ifadelerine yer verilen açıklamada, Rus uçağının uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun olarak icra ettiği ve ülke sınırlarının ihlaline izin vermediği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyaya-ait-su-27-baltik-denizi-uzerinde-alman-kesif-ucagina-eslik-etti-1069598290.html

rusya

baltık denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su-27, abd, rusya, baltık denizi