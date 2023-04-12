https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyaya-ait-su-27-baltik-denizi-uzerinde-alman-kesif-ucagina-eslik-etti-1069598290.html

Rusya'ya ait Su-27, Baltık denizi üzerinde Alman keşif uçağına eşlik etti

Rusya'ya ait Su-27, Baltık denizi üzerinde Alman keşif uçağına eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinden uçan Alman keşif uçağına eşlik ettiğini duyurdu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:40+0300

2023-04-12T22:40+0300

2023-04-12T22:40+0300

dünya

rusya savunma bakanlığı

almanya

su-27

baltık denizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde tespit edilen bir Alman keşif uçağına müdahale ederek Rus sınırından uzaklaştırdığı belirtildi.Açıklamada, “Hava hedefinin tespit edilmesi ve devlet sınırını ihlal etmesini önlemek amacıyla Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma güçlerine ait bir Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Uçak mürettebatı, hedefin Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir P-3C Orion üs keşif uçağı olduğunu tespit etti” denildi.Alman keşif uçağının rotasını değiştirerek sınırdan uzaklaşmasının ardından Su-27 jetinin güvenli bir şekilde üssüne döndüğü kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Rus Su-27 savaş uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.

almanya

baltık denizi

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rusya savunma bakanlığı, almanya, su-27, baltık denizi