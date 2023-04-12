https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyaya-ait-su-27-baltik-denizi-uzerinde-alman-kesif-ucagina-eslik-etti-1069598290.html
Rusya'ya ait Su-27, Baltık denizi üzerinde Alman keşif uçağına eşlik etti
Rusya'ya ait Su-27, Baltık denizi üzerinde Alman keşif uçağına eşlik etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinden uçan Alman keşif uçağına eşlik ettiğini duyurdu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:40+0300
2023-04-12T22:40+0300
2023-04-12T22:40+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
almanya
su-27
baltık denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde tespit edilen bir Alman keşif uçağına müdahale ederek Rus sınırından uzaklaştırdığı belirtildi.Açıklamada, “Hava hedefinin tespit edilmesi ve devlet sınırını ihlal etmesini önlemek amacıyla Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma güçlerine ait bir Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Uçak mürettebatı, hedefin Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir P-3C Orion üs keşif uçağı olduğunu tespit etti” denildi.Alman keşif uçağının rotasını değiştirerek sınırdan uzaklaşmasının ardından Su-27 jetinin güvenli bir şekilde üssüne döndüğü kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Rus Su-27 savaş uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.
almanya
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, almanya, su-27, baltık denizi
rusya savunma bakanlığı, almanya, su-27, baltık denizi
Rusya'ya ait Su-27, Baltık denizi üzerinde Alman keşif uçağına eşlik etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinden uçan Alman keşif uçağına eşlik ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus Su-27 avcı uçağının Baltık Denizi üzerinde tespit edilen bir Alman keşif uçağına müdahale ederek Rus sınırından uzaklaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, “Hava hedefinin tespit edilmesi ve devlet sınırını ihlal etmesini önlemek amacıyla Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı hava savunma güçlerine ait bir Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Uçak mürettebatı, hedefin Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir P-3C Orion üs keşif uçağı olduğunu tespit etti” denildi.
Alman keşif uçağının rotasını değiştirerek sınırdan uzaklaşmasının ardından Su-27 jetinin güvenli bir şekilde üssüne döndüğü kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Su-27 savaş uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı.