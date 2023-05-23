https://sputniknews.com.tr/20230523/oyuncu-hazal-kaya-musahitlik-yapacak-1071458350.html
Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacak
Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacak
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahit olacağını açıkladı. Kaya, "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak" dedi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T17:00+0300
2023-05-23T17:00+0300
2023-05-23T17:00+0300
yaşam
seçim
hazal kaya
müşahit
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Hazal Kaya, sosyal medya hesabında 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde müşahit olacağını duyurdu. Kaya, “Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım" dedi.Oyuncu sözlerine "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım" diyerek devam etti.
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seçim, hazal kaya, müşahit
seçim, hazal kaya, müşahit
Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacak
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahit olacağını açıkladı. Kaya, "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak" dedi.
Hazal Kaya, sosyal medya hesabında 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde müşahit olacağını duyurdu. Kaya, “Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım" dedi.
Oyuncu sözlerine "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım" diyerek devam etti.