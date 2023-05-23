https://sputniknews.com.tr/20230523/oyuncu-hazal-kaya-musahitlik-yapacak-1071458350.html

Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacak

Oyuncu Hazal Kaya müşahitlik yapacak

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs'taki seçimde müşahit olacağını açıkladı. Kaya, "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak" dedi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T17:00+0300

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2023-05-23T17:00+0300

yaşam

seçim

hazal kaya

müşahit

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Hazal Kaya, sosyal medya hesabında 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde müşahit olacağını duyurdu. Kaya, “Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım" dedi.Oyuncu sözlerine "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım" diyerek devam etti.

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seçim, hazal kaya, müşahit