https://sputniknews.com.tr/20230522/oy-ve-otesi-gonullu-sayisinda-uc-kat-artis-oldu-1071375451.html
Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısında üç kat artış oldu
Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısında üç kat artış oldu
Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirterek, 14 Mayıs seçimlerine seçime... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T08:58+0300
2023-05-22T08:58+0300
2023-05-22T08:58+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
sandık
sandık görevlisi
gönüllü
oy ve ötesi
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Milliyet gazetesinden Gülden Gelbal'ın haberine göre, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti. Peki, herkes sandık gözlemcisi olabilir mi? Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türk vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor. Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabildiğini ve eğitimlerin her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti.Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:
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türkiye, seçim, sandık, sandık görevlisi, gönüllü, oy ve ötesi
türkiye, seçim, sandık, sandık görevlisi, gönüllü, oy ve ötesi
Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısında üç kat artış oldu
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Oy ve Ötesi Derneği, 28 Mayıs seçimlerinde sandık başında görev almak isteyen gönüllü başvurusunun 200 bini aştığını belirterek, 14 Mayıs seçimlerine seçime oranla sandık gözlemcisi olmak isteyenlerin sayısının 3’e katlandığını duyurdu.
Milliyet gazetesinden Gülden Gelbal'ın haberine
göre, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti.
Peki, herkes sandık gözlemcisi olabilir mi? Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türk vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor. Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabildiğini ve eğitimlerin her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti.
Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:
“Eğitimlerde seçim gününün akışı, yasal dayanaklar ve seçim günü için derlenen barışçıl davranış tavsiyeleri. Gönüllülerimizin gün sonunda ilan edilen sandık sonuç tutanaklarını fotoğraflayarak sistemimize yüklemeleriyle anında oluşan veriler ise talep eden tüm siyasi partilerle paylaşıyoruz... Bununla birlikte her seçmenin sayımları izleme hakkı var.”