Oy ve Ötesi: Gönüllü sayısında üç kat artış oldu

2023-05-22T08:58+0300

2023-05-22T08:58+0300

2023-05-22T08:58+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

sandık

sandık görevlisi

gönüllü

oy ve ötesi

Milliyet gazetesinden Gülden Gelbal'ın haberine göre, 14 Mayıs’ta ülke genelinde 72 bin sandık gözlemcisi gönüllünün yer aldığını açıklayan dernek yetkilileri, kişilerin eğitim almadan sandık başında fayda sağlamalarının mümkün olmayacağını ve her gönüllünün mutlaka çevrimiçi ya da yüz yüze gözlemcilik eğitimi almış olması gerektiğini kaydetti. Peki, herkes sandık gözlemcisi olabilir mi? Dernek yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 18 yaşını doldurmuş ve seçme hakkına sahip her Türk vatandaşı, Oy ve Ötesi Derneği gibi bu alanda faaliyet gösteren platformlara ya da partilere başvurarak sandık gözlemcisi olabiliyor. Sandıkta gözlemci olmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması gerektiğini ifade eden dernek yetkilileri, eğitimlerin online veya yüz yüze alınabildiğini ve eğitimlerin her vatandaşın katılımına açık, bir ön kayıt ihtiyacı olmadan verildiğini belirtti.Derneğin eğitimlerine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

SON HABERLER

