https://sputniknews.com.tr/20230523/milli-egitim-bakanindan-millet-ittifakinin-elestirilerine-yanit-lgsnin-yerine-ne-koyacaklar-1071427807.html
Milli Eğitim Bakanı'ndan Millet İttifakı’nın eleştirilerine yanıt: LGS'nin yerine ne koyacaklar?
Milli Eğitim Bakanı'ndan Millet İttifakı’nın eleştirilerine yanıt: LGS'nin yerine ne koyacaklar?
Bakan Özer, Millet İttifakı'nın eğitim sistemine yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve "LGS’de 8. sınıfın müfredatı baz alınıyor. Siz bunu kaldırdınız. Bana... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T09:48+0300
2023-05-23T09:48+0300
2023-05-23T09:49+0300
2023 türkiye seçimleri
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
lgs
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuştu ve Millet İttifakı’nın eğitim ile ilgili vaatlerini ve eleştirilerini değerlendirdi.Bakan Özer, Millet İttifakı'nın eğitim vaatleri arasında yer alan “LGS süreç içinde kaldırılacak” ifadesini şu şekilde eleştirdi:
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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, lgs, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, lgs, kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı
Milli Eğitim Bakanı'ndan Millet İttifakı’nın eleştirilerine yanıt: LGS'nin yerine ne koyacaklar?
09:48 23.05.2023 (güncellendi: 09:49 23.05.2023) Abone ol
Bakan Özer, Millet İttifakı'nın eğitim sistemine yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve "LGS’de 8. sınıfın müfredatı baz alınıyor. Siz bunu kaldırdınız. Bana söyler misiniz, Galatasaray Lisesi’ne Türkiye’de öğrenci nasıl yerleştireceksiniz?" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet’ten Hande Fırat'a konuştu
ve Millet İttifakı’nın eğitim ile ilgili vaatlerini ve eleştirilerini değerlendirdi.
Bakan Özer, Millet İttifakı'nın eğitim vaatleri arasında yer alan “LGS süreç içinde kaldırılacak” ifadesini şu şekilde eleştirdi:
“LGS ne için yapılıyor? Bunun cevabını vermeleri lazım. Sınavlı okullara öğrenci yerleştirmek için yapılıyor. LGS’de 8. sınıfın müfredatı baz alınıyor. Siz bunu kaldırdınız. Bana söyler misiniz, Galatasaray Lisesi’ne Türkiye’de öğrenci nasıl yerleştireceksiniz? Hak, adalet ve vicdan duygusunu zedelemeden. Bunun cevabını versinler, bunun cevabı yok. Peki, yerine ne inşa ediyorsun? Yarın bir gün Kars’taki, Şırnak’taki öğrencinin Galatasaray Lisesi’ne girebilme imkanını ortadan kaldırdığın zaman ne yapacaksın? Toplumsal eşitlik mi artmış olacak?”