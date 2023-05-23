Milli Eğitim Bakanı'ndan Millet İttifakı’nın eleştirilerine yanıt: LGS'nin yerine ne koyacaklar?

“LGS ne için yapılıyor? Bunun cevabını vermeleri lazım. Sınavlı okullara öğrenci yerleştirmek için yapılıyor. LGS’de 8. sınıfın müfredatı baz alınıyor. Siz bunu kaldırdınız. Bana söyler misiniz, Galatasaray Lisesi’ne Türkiye’de öğrenci nasıl yerleştireceksiniz? Hak, adalet ve vicdan duygusunu zedelemeden. Bunun cevabını versinler, bunun cevabı yok. Peki, yerine ne inşa ediyorsun? Yarın bir gün Kars’taki, Şırnak’taki öğrencinin Galatasaray Lisesi’ne girebilme imkanını ortadan kaldırdığın zaman ne yapacaksın? Toplumsal eşitlik mi artmış olacak?”