Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada" ifadeleriyle paylaştığı videoda... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden bir video paylaştı.Seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

