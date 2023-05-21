https://sputniknews.com.tr/20230521/kilicdaroglu-bu-artik-bir-secim-degil-referandumdur-1071356076.html
Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur
Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada" ifadeleriyle paylaştığı videoda... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T00:03+0300
2023-05-21T00:03+0300
2023-05-21T00:05+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
suriyeli
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden bir video paylaştı.Seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
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MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, suriyeli
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, suriyeli
Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur
00:03 21.05.2023 (güncellendi: 00:05 21.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada" ifadeleriyle paylaştığı videoda, "Vatanını seven sandığa gelsin" ifadesini kullandı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden bir video paylaştı.
Seçmenlere sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
Sen beni sen de sevmesen de kabulüm ama Vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin? Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.