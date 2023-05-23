https://sputniknews.com.tr/20230523/kamu-borclari-icin-yapilandirma-suresi-uzatildi-1071428156.html

Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatıldı

Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatıldı

Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T09:56+0300

2023-05-23T09:56+0300

2023-05-23T10:16+0300

ekonomi

kamu

recep tayyip erdoğan

vergi

vergi borcu

yapılandırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Borç yapılandırmasına ilişkin 31 Mayıs’ta sona erecek başvuru süresi 1 ay uzatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanarak uzattığı süre için son tarih 30 Haziran’a çekildi.Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230309/tbmm-genel-kurulunda-kamuya-olan-borclarin-yapilandirilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-kabul-edildi-1068050817.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamu, recep tayyip erdoğan, vergi, vergi borcu, yapılandırma