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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230523/kamu-borclari-icin-yapilandirma-suresi-uzatildi-1071428156.html
Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatıldı
Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatıldı
Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T09:56+0300
2023-05-23T10:16+0300
ekonomi
kamu
recep tayyip erdoğan
vergi
vergi borcu
yapılandırma
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Borç yapılandırmasına ilişkin 31 Mayıs’ta sona erecek başvuru süresi 1 ay uzatıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanarak uzattığı süre için son tarih 30 Haziran’a çekildi.Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi. 7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230309/tbmm-genel-kurulunda-kamuya-olan-borclarin-yapilandirilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-kabul-edildi-1068050817.html
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kamu, recep tayyip erdoğan, vergi, vergi borcu, yapılandırma
kamu, recep tayyip erdoğan, vergi, vergi borcu, yapılandırma

Kamu borçları için yapılandırma süresi uzatıldı

09:56 23.05.2023 (güncellendi: 10:16 23.05.2023)
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Kamu borçları için yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı.
Borç yapılandırmasına ilişkin 31 Mayıs’ta sona erecek başvuru süresi 1 ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanarak uzattığı süre için son tarih 30 Haziran’a çekildi.
Vergi ve SGK borçları başta olmak üzere kamuya olan borçlara ödeme kolaylığı sağlayan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, aynı gün itibariyle yürürlüğe girdi.
7440 sayılı Kanun ile, 837,3 milyar lirası Maliye’ye, 361 milyar lirası Sosyal Güvenlik Kurumu SGK’ya ve kalanı da diğer kurumlara olmak üzere yaklaşık toplamda 1 trilyon 300 milyar lira borcun yapılandırılması öngörüldü.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
TÜRKİYE
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
9 Mart, 20:10
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