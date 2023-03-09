https://sputniknews.com.tr/20230309/tbmm-genel-kurulunda-kamuya-olan-borclarin-yapilandirilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-kabul-edildi-1068050817.html
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T20:10+0300
2023-03-09T20:10+0300
2023-03-09T20:18+0300
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Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:10 09.03.2023 (güncellendi: 20:18 09.03.2023) Abone ol
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TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.