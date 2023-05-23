https://sputniknews.com.tr/20230523/istanbulda-bir-camideki-goruntuler-nedeniyle-imam-aciga-alindi-1071456941.html

İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı

İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı

İstanbul Sultangazi'deki bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T16:17+0300

2023-05-23T16:17+0300

2023-05-23T16:17+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

soruşturma

imam

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı. Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230522/diyanet-cami-imaminin-28-mayista-silahlari-hazirlayin-sozleriyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071374827.html

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