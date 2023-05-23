https://sputniknews.com.tr/20230523/istanbulda-bir-camideki-goruntuler-nedeniyle-imam-aciga-alindi-1071456941.html
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
İstanbul Sultangazi'deki bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:17+0300
2023-05-23T16:17+0300
2023-05-23T16:17+0300
türkiye
diyanet başkanlığı
soruşturma
imam
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı. Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230522/diyanet-cami-imaminin-28-mayista-silahlari-hazirlayin-sozleriyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071374827.html
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diyanet başkanlığı, soruşturma, imam
diyanet başkanlığı, soruşturma, imam
İstanbul'da bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı
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İstanbul Sultangazi'deki bir camideki görüntüler nedeniyle imam açığa alındı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki camide kaydedilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cami imamını açığa aldı.
Alınan bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki, Sultangazi'de bir camide kaydedildiği iddia edilen görüntülere ilişkin dün soruşturma başlatan başkanlık, soruşturma kapsamında cami imamı M.G'nin açığa alınmasını kararlaştırdı.