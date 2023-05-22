https://sputniknews.com.tr/20230522/diyanet-cami-imaminin-28-mayista-silahlari-hazirlayin-sozleriyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071374827.html

Diyanet: Cami imamının '28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Diyanet: Cami imamının '28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazında bir imamın "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T07:36+0300

2023-05-22T07:36+0300

2023-05-22T07:36+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

istanbul

sultangazi

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seçim

silah

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İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı M.G, Cuma günü camide yaptığı konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” ifadelerini kullandı.Diyanet'ten yapılan açıklamada "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, istanbul, sultangazi, imam, seçim, silah