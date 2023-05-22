https://sputniknews.com.tr/20230522/diyanet-cami-imaminin-28-mayista-silahlari-hazirlayin-sozleriyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071374827.html
Diyanet: Cami imamının '28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Diyanet: Cami imamının '28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazında bir imamın "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığı... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T07:36+0300
2023-05-22T07:36+0300
2023-05-22T07:36+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
istanbul
sultangazi
imam
seçim
silah
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İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı M.G, Cuma günü camide yaptığı konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” ifadelerini kullandı.Diyanet'ten yapılan açıklamada "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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türkiye, diyanet işleri başkanlığı, istanbul, sultangazi, imam, seçim, silah
türkiye, diyanet işleri başkanlığı, istanbul, sultangazi, imam, seçim, silah
Diyanet: Cami imamının '28 Mayıs'ta silahları hazırlayın' sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma namazında bir imamın "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu
İstanbul Sultangazi’de Cebeci Camii imamı M.G, Cuma günü camide yaptığı konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” ifadelerini kullandı.
Diyanet'ten yapılan açıklamada "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.