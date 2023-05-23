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https://sputniknews.com.tr/20230523/ilk-kez-dizi-filmde-rol-alan-terminator-kimse-o-yone-gitmesin-diye-size-nazi-babami-anlattim-1071471709.html
İlk kez dizi filmde rol alan Terminatör: Kimse o yöne gitmesin diye size Nazi babamı anlattım
İlk kez dizi filmde rol alan Terminatör: Kimse o yöne gitmesin diye size Nazi babamı anlattım
İlk kez diziyle hayranlarının karşısına çıkacak 75 yaşındaki Schwarzenegger, takipçilerine seslendiği videolarda eski Nazi babasının yaşayıp yaşattıklarını... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:07+0300
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dünya
arnold schwarzenegger
terminatör
hollywood
film
dizi
evlilik
baba
nazi
boşanma
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Arnold Schwarzenegger, Netflix'in Fubar'ıyla 75 yaşında ilk kez bir dizide rol alması ve izleyicilerle yeniden buluşması vesilesiyle Hollywood Reporter'a çok geniş bir röportaj verdi. Tüm dünyanın 'Terminatör' olarak tanıdığı Avusturya kökenli ABD'li aktör kariyeri, başarısızlıkları, yaşlanması ve 'Conan' vücudunu kaybetmesiyle ilgili dürüst açıklamalar yaparken ak sakallı dede edasında tavsiyelerini eksik etmedi. 'Nazi geldik diye Nazi gitmek zorunda değiliz'2003-11 arasında Kaliforniya Eyaleti Valisi olan Schwarzenegger'e rekor oranda izlenen Kovid pandemisi, Ukrayna krizi, aşırı sağcı aşırılıkçılık uyarılarında bulunduğu videoları üzerinden de sorular yöneltildi. Videolarında 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da eski bir Nazi olarak yıkık ve alkolik şekilde yaşayan babasının kendisine "Yararlı ol" tavsiyesinde bulunduğunu anlatmış olan Arnie, Ukrayna ve aşırı sağcılık videosunda babasıyla ilgili neden daha eleştirel olduğu ve daha önce kullanmaktan kaçındığı 'Nazi' kelimesine neden başvurduğu sorusunu şöyle yanıtladı:'Özdeşleştirme, etiketleme kavga getirir'Bazı genç erkeklerin kendilerini 'alfa erkek' diye tanımlamaları hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Arnie şu yanıtı verdi:'Rahatımın kaçması için can atıyorum'"Babanın istismarını kendi kişisel gelişimin için yakıt olarak tanımladın; o kadar büyük ve güçlü oldun ki, bir daha kimse seni incitemesin. Ama bir çocuğa bu yapıldığında sadece olumlu motivasyonla sonuçlanmasını sağlayamazsın. Senin üzerinde de olumsuz bir etkisi olmalı" sorusu üzerine, Terminatör, 'daha kırılgan olan kardeşi Meinhard'ın aynı muameleyi gördüğünü, alkolik olduğunu ve sarhoş araba kullanırken öldüğünü, kendisinin ise evden çok nefret ettiği için farklı bir hayata başlamak amacıyla 18 yaşında ayrıldığını' anlatarak şöyle devam etti:Kadınları taciz meselesi: Akıllandım, hassasiyet kazandımTerminatör, "Hayır faaliyetleriniz, kamu hizmetiniz ve insani çabalarınız onlarca yıldır devam ediyor. Ama kadınlara yönelik bazı korkunç davranışlarınıza dair anekdotlar da okudum, [kadın oyuncuları elle taciz etmekle suçlanınca 2018'de 'birkaç kez haddini aştığını' itiraf etmesine atıfla] bunun için geniş çapta özür diledin. İnsanlara yardım etmeyi bu kadar önemseyen, ama aynı zamanda belirli durumlarda insanların duygularını bu kadar az önemseyen bir insan nasıl oluyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:Boşanmadan başarı hikayesi çıkar mı?1986'da evlendiği eski ABD Başkanlarından J.F. Kennedy'nın yeğeni Maria Shriver'le 2011'de evdeki hizmetçinin çocuğunun babası olduğunu itiraf etmesi sonucu ayrılan ve 2021'de resmen boşanan Schwarzenegger, evliliğinin bitmesinin sorumlusunun kendisi olduğunu, boşanmanın başlangıçta çok ama çok zor geldiğini, ama sonuçta hayatın devam ettiğini, harika bir kız arkadaşının olduğunu, Heather Milligan'ın çok başarılı bir fizik tedavi uzmanı olduğunu anlatarak ekledi:'Planım sonsuza dek yaşamak'Hâlâ oyunculuk yapabilmesine kendisinin de şaşıp şaşmadığı sorulduğunda Arnie'den şu yanıt heldi:
https://sputniknews.com.tr/20230308/terminator-nefrete-dayali-hareketin-basariya-ulastigi-gorulmedi-naziler-de-apartheid-da-kaybetti-1067990697.html
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arnold schwarzenegger, terminatör, hollywood, film, dizi, evlilik, baba, nazi, boşanma, yaşlılık, avusturya, abd
arnold schwarzenegger, terminatör, hollywood, film, dizi, evlilik, baba, nazi, boşanma, yaşlılık, avusturya, abd

İlk kez dizi filmde rol alan Terminatör: Kimse o yöne gitmesin diye size Nazi babamı anlattım

23:07 23.05.2023 (güncellendi: 23:26 23.05.2023)
© Fotoğraf : Instagram/schwarzeneggerArnold Schwarzenegger finosu ve evcil domuzuyla
Arnold Schwarzenegger finosu ve evcil domuzuyla - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Fotoğraf : Instagram/schwarzenegger
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İlk kez diziyle hayranlarının karşısına çıkacak 75 yaşındaki Schwarzenegger, takipçilerine seslendiği videolarda eski Nazi babasının yaşayıp yaşattıklarını 'kimse o yola sapmasın' diye tüm çıplaklığıyla anlattığını belirtti. Terminatör, ABD'lileri "Yararlı şeyler yapın, bu ülke k.çlarını çalıştıran insanlar tarafından inşa edildi" diye ikaz etti.
Arnold Schwarzenegger, Netflix'in Fubar'ıyla 75 yaşında ilk kez bir dizide rol alması ve izleyicilerle yeniden buluşması vesilesiyle Hollywood Reporter'a çok geniş bir röportaj verdi. Tüm dünyanın 'Terminatör' olarak tanıdığı Avusturya kökenli ABD'li aktör kariyeri, başarısızlıkları, yaşlanması ve 'Conan' vücudunu kaybetmesiyle ilgili dürüst açıklamalar yaparken ak sakallı dede edasında tavsiyelerini eksik etmedi.

'Nazi geldik diye Nazi gitmek zorunda değiliz'

2003-11 arasında Kaliforniya Eyaleti Valisi olan Schwarzenegger'e rekor oranda izlenen Kovid pandemisi, Ukrayna krizi, aşırı sağcı aşırılıkçılık uyarılarında bulunduğu videoları üzerinden de sorular yöneltildi.
Arnold Schwarzenegger - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
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Terminatör: Nefrete dayalı hareketin başarıya ulaştığı görülmedi, Naziler de Apartheid da kaybetti
8 Mart, 16:19
Videolarında 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da eski bir Nazi olarak yıkık ve alkolik şekilde yaşayan babasının kendisine "Yararlı ol" tavsiyesinde bulunduğunu anlatmış olan Arnie, Ukrayna ve aşırı sağcılık videosunda babasıyla ilgili neden daha eleştirel olduğu ve daha önce kullanmaktan kaçındığı 'Nazi' kelimesine neden başvurduğu sorusunu şöyle yanıtladı:

"Amacım insanların o yöne gitmesini engellemekti, bu yüzden açık sözlü olmak ve şunu söylemek iyi bir fikir gibi geldi: 'Bakın, benim önceki neslim Nazilerdi. Beraber büyüdüğüm insanlar Nazilerdi.' Nesiller farklı olabilir. Babamın yaptığı şeyleri yapmak zorunda değilim. Önyargılı olmaya ihtiyacım yok. Alkolik olmam gerekmiyor. Çocuklarımı dövmeme gerek yok. Yeni bir sayfa açabilirim. Bu yüzden vücut geliştirmeye başladım ve buraya geldim. Diğer yolun her zaman kaybettirdiğini ve mutsuzluk yarattığını belirtmek istedim; sevgi ve kapsayıcılık mutluluk getirir."

'Özdeşleştirme, etiketleme kavga getirir'

Bazı genç erkeklerin kendilerini 'alfa erkek' diye tanımlamaları hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Arnie şu yanıtı verdi:

"Ben kimseyi hiçbir şeyle özdeşleştirmem. İnsanları ne kadar çok etiketlersek, o kadar çok insan kendi arasında kavga eder ve o kadar olumsuzluk olur. Her zaman her insanı bir kişi olarak görürüm. Vücut geliştirme günlerimden geliyor. Sahnedeki herkes eşitti. Hangi renkten ya da dinden olduğunun önemi yoktu. Siyah ya da Çinlisin, hiç fark etmez. Bu şekilde davranmaya çalışıyorum - mükemmel olduğumdan ya da önyargılı ya da saygısız olmadığımdan değil. Deniyorum."

'Rahatımın kaçması için can atıyorum'

"Babanın istismarını kendi kişisel gelişimin için yakıt olarak tanımladın; o kadar büyük ve güçlü oldun ki, bir daha kimse seni incitemesin. Ama bir çocuğa bu yapıldığında sadece olumlu motivasyonla sonuçlanmasını sağlayamazsın. Senin üzerinde de olumsuz bir etkisi olmalı" sorusu üzerine, Terminatör, 'daha kırılgan olan kardeşi Meinhard'ın aynı muameleyi gördüğünü, alkolik olduğunu ve sarhoş araba kullanırken öldüğünü, kendisinin ise evden çok nefret ettiği için farklı bir hayata başlamak amacıyla 18 yaşında ayrıldığını' anlatarak şöyle devam etti:

"Hepimiz hayatın kurallarını biliyoruz: Zorluklar ve mücadeleler sizi daha güçlü kılar. Bu yüzden hep rahatımın kaçmasına can atıyorum. Neden pestilimin çıkması için üç gün boyunca Aspen'de yüksek irtifada kayak yapmaya gidiyorum? Çünkü bunu yapmak zor, özellikle benim yaşımda."

"Herkes duygularından bahsediyor. Kendini böyle meşgul etmek istiyorsan, sen bilirsin. Nasıl hissettiğim, önemsiz. Nasıl hissettiğim, umurumda değil. Önemsediğim şey: Daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim? Bazen yataktan kalkıyorum ve kendimi boktan hissediyorum. Ama sonra bisiklete binerim ya da hayvanları beslemeye giderim ve birden kendimi harika hissederim. Bu ülke kendini iyi hisseden insanlar tarafından inşa edilmedi. Bu ülke k.çlarını çalıştıran insanlar tarafından inşa edildi. K.çımızı kaldırıp hisler hakkında endişelenmeyi bırakmalıyız. Sineye çekin. Kendinizi boktan hissediyorsanız, düşünmeyin, sadece bir şeyler yapın."

"Bir misyona sahip olmak da önemlidir. Bir görevin varsa, çok eğlencelidir. 'Bugün ne yapacağım' diye meçhule uyanırsanız, bu, kötü haberdir. Çünkü o zaman zihin gezinmeye başlar ve seni nereye götüreceğini asla bilemezsin. 'Bunu yapmam gerekiyor, hadi başlayalım' diye düşünüyorsanız, o zaman bir şeyler başarırsınız."

Kadınları taciz meselesi: Akıllandım, hassasiyet kazandım

Terminatör, "Hayır faaliyetleriniz, kamu hizmetiniz ve insani çabalarınız onlarca yıldır devam ediyor. Ama kadınlara yönelik bazı korkunç davranışlarınıza dair anekdotlar da okudum, [kadın oyuncuları elle taciz etmekle suçlanınca 2018'de 'birkaç kez haddini aştığını' itiraf etmesine atıfla] bunun için geniş çapta özür diledin. İnsanlara yardım etmeyi bu kadar önemseyen, ama aynı zamanda belirli durumlarda insanların duygularını bu kadar az önemseyen bir insan nasıl oluyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Mükemmel değiliz. Olmaya çalışıyoruz, ama mükemmel tek biri var, o da tanrı... Kötü davrandım. Geçmişte tüm bunların üzerine eğildim. Bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Ama saati geri alamam. Dikkatli ve akıllı olmalıyım. Artık daha akıllıyım, diğer insanların duyguları konusunda daha hassasım."

Boşanmadan başarı hikayesi çıkar mı?

1986'da evlendiği eski ABD Başkanlarından J.F. Kennedy'nın yeğeni Maria Shriver'le 2011'de evdeki hizmetçinin çocuğunun babası olduğunu itiraf etmesi sonucu ayrılan ve 2021'de resmen boşanan Schwarzenegger, evliliğinin bitmesinin sorumlusunun kendisi olduğunu, boşanmanın başlangıçta çok ama çok zor geldiğini, ama sonuçta hayatın devam ettiğini, harika bir kız arkadaşının olduğunu, Heather Milligan'ın çok başarılı bir fizik tedavi uzmanı olduğunu anlatarak ekledi:

"Onunla gerçekten gurur duyuyorum ve onu seviyorum. Aynı zamanda eşimi de seviyorum. O ve ben gerçekten iyi arkadaşız, çok yakınız ve çocuklarımızı yetiştirme şeklimizle gurur duyuyoruz. Yaşadığımız drama rağmen Paskalya, Anneler Günü, Noel, tüm doğum günleri, hepsinde birlikteydik. Boşanmayla nasıl başa çıkılacağı konusunda Oscar veriliyorsa, çocukların en az etkilennmesi dalında Maria ile ben almalıyım. Çocuklarda gördüğünüz tatlılık ve nezaket, bu eşimden. Disiplin ve iş ahlakı benden."

'Planım sonsuza dek yaşamak'

Hâlâ oyunculuk yapabilmesine kendisinin de şaşıp şaşmadığı sorulduğunda Arnie'den şu yanıt heldi:

"Bunların hiçbirinin yaşla ilgisi yok. Hâlâ her gün spor yapıyorum, her gün bisiklete biniyorum ve film çekiyorum - şov dünyası hayatımın başka bir parçası. Hayatıma hep eklerim, hiç çıkarmam. Paraya ihtiyacım yok, para alıyorum, çünkü belli bir değere sahip olmalısın ve menajerler pazarlık etmeli. Ama bunu yaparken çok eğleniyorum. Yaptığım her şeyi seviyorum. Emeklilik yok. Hâlâ hayattayım, bu yüzden mutluyum. Planım sonsuza kadar yaşamak - ve şimdiki halde her şey yolunda!"

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