https://sputniknews.com.tr/20230523/ilk-kez-dizi-filmde-rol-alan-terminator-kimse-o-yone-gitmesin-diye-size-nazi-babami-anlattim-1071471709.html

İlk kez dizi filmde rol alan Terminatör: Kimse o yöne gitmesin diye size Nazi babamı anlattım

İlk kez dizi filmde rol alan Terminatör: Kimse o yöne gitmesin diye size Nazi babamı anlattım

İlk kez diziyle hayranlarının karşısına çıkacak 75 yaşındaki Schwarzenegger, takipçilerine seslendiği videolarda eski Nazi babasının yaşayıp yaşattıklarını... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T23:07+0300

2023-05-23T23:07+0300

2023-05-23T23:26+0300

dünya

arnold schwarzenegger

terminatör

hollywood

film

dizi

evlilik

baba

nazi

boşanma

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Arnold Schwarzenegger, Netflix'in Fubar'ıyla 75 yaşında ilk kez bir dizide rol alması ve izleyicilerle yeniden buluşması vesilesiyle Hollywood Reporter'a çok geniş bir röportaj verdi. Tüm dünyanın 'Terminatör' olarak tanıdığı Avusturya kökenli ABD'li aktör kariyeri, başarısızlıkları, yaşlanması ve 'Conan' vücudunu kaybetmesiyle ilgili dürüst açıklamalar yaparken ak sakallı dede edasında tavsiyelerini eksik etmedi. 'Nazi geldik diye Nazi gitmek zorunda değiliz'2003-11 arasında Kaliforniya Eyaleti Valisi olan Schwarzenegger'e rekor oranda izlenen Kovid pandemisi, Ukrayna krizi, aşırı sağcı aşırılıkçılık uyarılarında bulunduğu videoları üzerinden de sorular yöneltildi. Videolarında 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da eski bir Nazi olarak yıkık ve alkolik şekilde yaşayan babasının kendisine "Yararlı ol" tavsiyesinde bulunduğunu anlatmış olan Arnie, Ukrayna ve aşırı sağcılık videosunda babasıyla ilgili neden daha eleştirel olduğu ve daha önce kullanmaktan kaçındığı 'Nazi' kelimesine neden başvurduğu sorusunu şöyle yanıtladı:'Özdeşleştirme, etiketleme kavga getirir'Bazı genç erkeklerin kendilerini 'alfa erkek' diye tanımlamaları hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, Arnie şu yanıtı verdi:'Rahatımın kaçması için can atıyorum'"Babanın istismarını kendi kişisel gelişimin için yakıt olarak tanımladın; o kadar büyük ve güçlü oldun ki, bir daha kimse seni incitemesin. Ama bir çocuğa bu yapıldığında sadece olumlu motivasyonla sonuçlanmasını sağlayamazsın. Senin üzerinde de olumsuz bir etkisi olmalı" sorusu üzerine, Terminatör, 'daha kırılgan olan kardeşi Meinhard'ın aynı muameleyi gördüğünü, alkolik olduğunu ve sarhoş araba kullanırken öldüğünü, kendisinin ise evden çok nefret ettiği için farklı bir hayata başlamak amacıyla 18 yaşında ayrıldığını' anlatarak şöyle devam etti:Kadınları taciz meselesi: Akıllandım, hassasiyet kazandımTerminatör, "Hayır faaliyetleriniz, kamu hizmetiniz ve insani çabalarınız onlarca yıldır devam ediyor. Ama kadınlara yönelik bazı korkunç davranışlarınıza dair anekdotlar da okudum, [kadın oyuncuları elle taciz etmekle suçlanınca 2018'de 'birkaç kez haddini aştığını' itiraf etmesine atıfla] bunun için geniş çapta özür diledin. İnsanlara yardım etmeyi bu kadar önemseyen, ama aynı zamanda belirli durumlarda insanların duygularını bu kadar az önemseyen bir insan nasıl oluyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:Boşanmadan başarı hikayesi çıkar mı?1986'da evlendiği eski ABD Başkanlarından J.F. Kennedy'nın yeğeni Maria Shriver'le 2011'de evdeki hizmetçinin çocuğunun babası olduğunu itiraf etmesi sonucu ayrılan ve 2021'de resmen boşanan Schwarzenegger, evliliğinin bitmesinin sorumlusunun kendisi olduğunu, boşanmanın başlangıçta çok ama çok zor geldiğini, ama sonuçta hayatın devam ettiğini, harika bir kız arkadaşının olduğunu, Heather Milligan'ın çok başarılı bir fizik tedavi uzmanı olduğunu anlatarak ekledi:'Planım sonsuza dek yaşamak'Hâlâ oyunculuk yapabilmesine kendisinin de şaşıp şaşmadığı sorulduğunda Arnie'den şu yanıt heldi:

https://sputniknews.com.tr/20230308/terminator-nefrete-dayali-hareketin-basariya-ulastigi-gorulmedi-naziler-de-apartheid-da-kaybetti-1067990697.html

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arnold schwarzenegger, terminatör, hollywood, film, dizi, evlilik, baba, nazi, boşanma, yaşlılık, avusturya, abd