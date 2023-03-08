https://sputniknews.com.tr/20230308/terminator-nefrete-dayali-hareketin-basariya-ulastigi-gorulmedi-naziler-de-apartheid-da-kaybetti-1067990697.html

Terminatör: Nefrete dayalı hareketin başarıya ulaştığı görülmedi, Naziler de Apartheid da kaybetti

Terminatör: Nefrete dayalı hareketin başarıya ulaştığı görülmedi, Naziler de Apartheid da kaybetti

Avusturya kökenli ABD'li aktör ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, emeklilik dönemini YouTube kanalında siyasi mesajlı videolar yayımlayarak... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T16:19+0300

2023-03-08T16:19+0300

2023-03-08T16:19+0300

dünya

terminatör

arnold schwarzenegger

abd

aşırı sağ

aşırı sağcı

irkçı

yahudi karşıtlığı

antisemitizm

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Tüm dünyada 'Terminatör' olarak tanınan Arnold Schwarzenegger, pazartesi günü yayımlamasından beri viral hale gelen 12 dakikalık videoda, anlattıklarına uygun belgesel görüntüler eşliğinde dünya çapında Yahudi karşıtlığına (antisemitizm) verilen desteğin arttığını fark ettiğini söyledi. 75 yaşındaki aktör, yakın zamanda Nazilerin Auschwitz toplama kampına ziyaretindeki izlenimlerinin ve hissettiklerinin kendisini Holokost gibi trajedilerin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için açık çağrı yapmaya ittiğini belirtti. Takipçilerine "Sizi önemsiyorum" diye seslenen Terminatör, 2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da eski Nazi üyesi babasıyla arkadaşlarının yıkılmış adamlar olduğunu, içerek kendilerini avutmaya çalıştıklarını, bedenleri kadar ruh ve zihinlerinin de suçluluk nedeniyle yaralarla dolu olduğunu, yaralar ve suçluluk hissinin yanısıra kendilerini 'kaybeden' olarak hissettiklerini, bunun savaşı kaybetmenin yanısıra korkunç ve kaybeden bir ideolojinin tuzağına düşmekten kaynaklandığını, onların sonu sefaletle biten bir yol için yalan söylenerek yanlış yönlendirildiğini anlattı."Bazıları Nazilere nefretle dolu oldukları için katıldı, bazıları yaşamda daha fazlasını hak ettiklerini ve kendi hayatlarını iyileştirmenin tek yolunun başkalarının hayatını kötüleştirmekten geçtiğini düşündüğü için katıldı, bazıları hükümete kızdığı için katıldı, bazısı da sadece diğer herkes öyle yapıyor diye katıldı. Sonuçta niye katıldıklarının bir önemi yok, hepsi aynı şekilde yıkıldı, asıl mesele bu" diyen Schwarzenegger, "Kendinizi bir yol ayrımında bulur ve nefret yolu nereye gidiyor diye merak eder, hatta nefret bayrağına bürünürseniz, ben size yolun nerede bittiğini söyleyeyim" diye ekledi. Tarih boyunca nefretin, günah keçisi bulmanın, başkalarını suçlamanın kolay yol olduğuna dikkat çeken Terminatör, ancak 'tarihte nefrete dayalı bir hareketin başarıya ulaştığının görülmediğini' vurguladı:Takipçilerine "Sizin kaybeden olmanızı, zayıf olmanızı istemiyorum" diye seslenen emektar vücut geliştirici ve aktör, 'nefret ederek kendini kandırmanın kendiyle yüzleşmekten, yeni şeyler öğrenmekten, yeni düşünce biçimleri geliştirmekten daha kolay olduğunu kendisinin de birinci elden bildiğini' söyledi. Terminatör, kendi önyargılarıyla radikalleşen insanların 'yaşadıkları kadar sefil bir şekilde öleceklerinin' altını çizdi. Sosyal medya platformlarını aktif kullanan ve YouTube üzerinden 1.3 milyonu aşkın abone kitlesine mesaj ileten Schwarzenegger, geçmişte, Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna çatışması gibi meselelere el etmıştı. ABD'de önde gelen Yahudi kuruluşlarından İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League) verilerine göre 2021'de yaklaşık 2717 Yahudi karşıtı taciz, vandalizm ve saldırı olayı yaşandı ve bu, kayıtların tutulmaya başlanmasından beri en yüksek sayı oldu. Hollywood'un bir diğer önde gelen ismi olan Oscar ödüllü, Yahudi kökenli yönetmen Steven Spielberg de geçen hafta televizyona çıktığında ABD'de antisemitik hissiyatın artmasından endişesini dile getirdi.

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terminatör, arnold schwarzenegger, abd, aşırı sağ, aşırı sağcı, irkçı, yahudi karşıtlığı, antisemitizm