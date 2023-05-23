https://sputniknews.com.tr/20230523/hirvatistanda-13-cocuga-cinsel-istismarini-itiraf-eden-rahibin-gorevine-son-verildi-1071444783.html

Hırvatistan'da 13 çocuğa cinsel istismarını itiraf eden rahibin görevine son verildi

Hırvatistan'da 13 çocuğa cinsel istismarını itiraf eden rahibin görevine son verildi

Hırvatistan'ın sahil kenti Rijeka'daki Katolik kilisesinde rahip olan M.S'nin 13 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği ve görevine son... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T13:57+0300

2023-05-23T13:57+0300

2023-05-23T14:00+0300

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hırvatistan

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kilise

cinsel istismar

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Katolik Kilisesi Başpiskoposu Mate Uzinic, yaptığı açıklamada, Rijeka'daki Teoloji Fakültesinde ders veren rahibin, yaşları 6 ila 13 olan 13 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söyledi. M.S'nin daha önce de cinsel istismarla suçlandığını belirten Uzinic, "Suçunu itiraf etti. Kilise görevlerine son verildi. Fakültede ders vermesi yasaklandı" dedi. Uzinic, M.S'nin, 1987-1994 arasında çok sayıda istismar olayına karıştığını kabul ettiğini belirterek, "Rijeka'daki kiliseyle hiçbir bağı kalmadı" ifadelerini kullandı. Bu arada, yerel medyada M.S'nin itiraf mektubuna yer verildi. Mektupta "Gençliğimde işlediğim günahlar nedeniyle Kutsal Babamızdan beni görevimden azat etmesini istedim. İşlediğim günahlar, yaptığım göreve yakışmıyordu. Günahlarım için başkalarını suçlamıyorum. Her şeyin sorumlusu benim. Mağdur ettiğim çocuklar için de çok üzgünüm. Elimden, beni affetmeleri ve Tanrı'nın açtığım yaraları kapatmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230419/alman-katolik-rahip-5-yil-once-16-yasindaki-kiz-cocuguna-istismarda-bulundugunu-itiraf-etti-1069915693.html

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hırvatistan, rahip santoro, kilise, cinsel istismar