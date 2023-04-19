https://sputniknews.com.tr/20230419/alman-katolik-rahip-5-yil-once-16-yasindaki-kiz-cocuguna-istismarda-bulundugunu-itiraf-etti-1069915693.html

Alman Katolik rahip 5 yıl önce 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti

Alman Katolik rahip 5 yıl önce 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti

Almanya'da yargılanan Katolik bir kilise rahibinin 5 yıl önce psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğuna istismarda... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T18:01+0300

2023-04-19T18:01+0300

2023-04-19T18:02+0300

dünya

almanya

rahip

cinsel taciz

çocuklara cinsel taciz

mahkeme

duruşma

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Traunstein Bölge Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren rahip, 2018 yılında Münih'te bir otelde psikolojik rahatsızlığı olan mağdura cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.Fotoğraflarının çekilmemesi için başına taktığı şapkayla yüzünü saklayan 37 yaşındaki rahip ifadesinde, Katolik kilisesinde gençlik papazıyken tanıştığı mağdura yönelik işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.İddianamede, rahibin o dönem depresyonda olan ve antidepresan kullanan kızı otelde zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.İtirafın ardından duruşmanın kısa süreceği öngörülürken, yapılan anlaşmayla sanığın bir buçuk ila iki yıl tecilli para cezası almasının yanı sıra mağdura 10 bin avro tazminat ödemesinin beklendiği ifade edildi.Mahkemenin nihai kararını haftaya açıklaması bekleniyor.

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almanya, rahip, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, mahkeme, duruşma