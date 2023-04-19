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Alman Katolik rahip 5 yıl önce 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti
Alman Katolik rahip 5 yıl önce 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti
Almanya'da yargılanan Katolik bir kilise rahibinin 5 yıl önce psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğuna istismarda... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:01+0300
2023-04-19T18:02+0300
dünya
almanya
rahip
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
mahkeme
duruşma
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Traunstein Bölge Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren rahip, 2018 yılında Münih'te bir otelde psikolojik rahatsızlığı olan mağdura cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.Fotoğraflarının çekilmemesi için başına taktığı şapkayla yüzünü saklayan 37 yaşındaki rahip ifadesinde, Katolik kilisesinde gençlik papazıyken tanıştığı mağdura yönelik işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.İddianamede, rahibin o dönem depresyonda olan ve antidepresan kullanan kızı otelde zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.İtirafın ardından duruşmanın kısa süreceği öngörülürken, yapılan anlaşmayla sanığın bir buçuk ila iki yıl tecilli para cezası almasının yanı sıra mağdura 10 bin avro tazminat ödemesinin beklendiği ifade edildi.Mahkemenin nihai kararını haftaya açıklaması bekleniyor.
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almanya, rahip, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, mahkeme, duruşma
almanya, rahip, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, mahkeme, duruşma

Alman Katolik rahip 5 yıl önce 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf etti

18:01 19.04.2023 (güncellendi: 18:02 19.04.2023)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAPortekiz- Katolik Kilisesi
Portekiz- Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Almanya'da yargılanan Katolik bir kilise rahibinin 5 yıl önce psikolojik rahatsızlığı bulunan ve o dönem 16 yaşında olan bir kız çocuğuna istismarda bulunduğunu itiraf ettiği bildirildi.
Traunstein Bölge Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren rahip, 2018 yılında Münih'te bir otelde psikolojik rahatsızlığı olan mağdura cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.
Fotoğraflarının çekilmemesi için başına taktığı şapkayla yüzünü saklayan 37 yaşındaki rahip ifadesinde, Katolik kilisesinde gençlik papazıyken tanıştığı mağdura yönelik işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi.
İddianamede, rahibin o dönem depresyonda olan ve antidepresan kullanan kızı otelde zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.
İtirafın ardından duruşmanın kısa süreceği öngörülürken, yapılan anlaşmayla sanığın bir buçuk ila iki yıl tecilli para cezası almasının yanı sıra mağdura 10 bin avro tazminat ödemesinin beklendiği ifade edildi.
Mahkemenin nihai kararını haftaya açıklaması bekleniyor.
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