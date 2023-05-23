https://sputniknews.com.tr/20230523/galatada-supheli-canta-panigi-olmek-istiyorum-diyerek-cevredekilere-firlatti--1071438988.html

Galata'da şüpheli çanta paniği: 'Ölmek istiyorum' diyerek çevredekilere fırlattı

Galata'da şüpheli çanta paniği: 'Ölmek istiyorum' diyerek çevredekilere fırlattı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi Meydanı'nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan adam ''Ölmek istiyorum'' diyerek çantayı çevredekilere... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T12:47+0300

2023-05-23T12:47+0300

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türkiye

galata

bomba

panik

polis

istanbul

beyoğlu

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Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan bir çanta paniğe neden oldu.Polisin olay yerine bomba imha uzmanı beklediği sırada, güvenlik şeridini aşan bir kişi, "Kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucakladı.Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine adam çantayı çevredekilerin üstüne attı. Fırlatılan çanta büyük paniğe neden oldu. Kafelerde oturanlar çığlık atarak kaçtı.Görüntüler ortaya çıktı O anların görüntüleri ortaya çıktı. Çantayı havaya atan kişi gözaltına alındı. Çantadan ise çocuk bezi ve yiyecek çıktı.Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok sayıda kişi cadde üzerinde koşmaya başlıyor. O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda çevredekiler çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.

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