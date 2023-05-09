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https://sputniknews.com.tr/20230509/istiklal-caddesindeki-bombali-saldiri-davasi-basladi-bombayi-patlatan-terorist-savunma-yapmadi-1070837445.html
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başladı: Bombayı patlatan terörist savunma yapmadı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başladı: Bombayı patlatan terörist savunma yapmadı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın ilk... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T13:40+0300
2023-05-09T13:41+0300
türkiye
istiklal caddesi
terör saldırısı
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.00 sıralarında başladı. Duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. Bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 14 şikayetçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır’ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü.Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, Suriye Demokratik Güçleri sorumlusu Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.8 suçlama yer aldıİddianamede eylemi gerçekleştiren 36 şüpheli hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmalarına yönelik kamu davası açıldığı da bilgi notunda paylaşıldı.Ceza istemleriŞüpheli Ahlam Albashır’ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme,, “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme", 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi. Aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtildi. Şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'ın örgütsel iş bölümü sonucu irtibat kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Yasir Al Korali, Ahmad Haj Hasan, Hasan Ali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Rama El Taha, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi, Salih Carkas, Mahmut Haso, Mesut Hesso, Muhammed Şiho, Zekariya Muhammed Şemnuni, Hüseyin Güneş, Muhap Ammari, Mahmud El Abid, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Süleyman Güder, Tareq Alkhatıp, Ahmed Aljah Mwas ve Hazni Gölge'nin içinde bulunduğu toplam 26 şüphelinin tutuklandığı anlatıldı.
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istiklal caddesi, terör saldırısı
istiklal caddesi, terör saldırısı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası başladı: Bombayı patlatan terörist savunma yapmadı

13:40 09.05.2023 (güncellendi: 13:41 09.05.2023)
© AABeyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
© AA
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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisi sanıklara ulaşmadığı için saldırının baş şüphelisi Albashır savunmasını yapmadı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk duruşması Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda saat 11.00 sıralarında başladı.
Duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. Bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. 14 şikayetçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır’ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Yürütme Konseyi eşbaşkanları olan Cemil Bayık ve Hülya Oran'ın, Rojova Sekreterya Üyeleri olan Sabri Ok, Saliha Bişkin ve Velid Halil'in, YPG ve YPJ sorumluları olan Layika Gültekin ve Fehman Hüseyin'in, Suriye Demokratik Güçleri sorumlusu Ferhat Abdi Şahin ile eylemin lojistik desteğini sağlayarak şüphelilerin firarına yönelik safahatı koordine eden Khalil Manja Hussein hakkında yakalama emri düzenlendiği de kaydedildi.

8 suçlama yer aldı

İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 şüpheli hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmalarına yönelik kamu davası açıldığı da bilgi notunda paylaşıldı.

Ceza istemleri

Şüpheli Ahlam Albashır’ın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme,, “tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme", 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ve “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi. Aralarında firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin de 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 938 yıldan 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtildi. Şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'ın örgütsel iş bölümü sonucu irtibat kurarak fikir ve eylem birliği içinde hareket eden Yasir Al Korali, Ahmad Haj Hasan, Hasan Ali, Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Rama El Taha, Ahmed Carkes, Ammar Jarkas, Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi, Salih Carkas, Mahmut Haso, Mesut Hesso, Muhammed Şiho, Zekariya Muhammed Şemnuni, Hüseyin Güneş, Muhap Ammari, Mahmud El Abid, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Süleyman Güder, Tareq Alkhatıp, Ahmed Aljah Mwas ve Hazni Gölge'nin içinde bulunduğu toplam 26 şüphelinin tutuklandığı anlatıldı.
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