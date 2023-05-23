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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,8420 liradan, euro 21,4440 liradan güne başladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,8400 liradan alınan dolar, 19,8420 liradan satılıyor. 21,4420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4440 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,8320 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4390 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 28 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 86 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.466 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.411 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:17 23.05.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVADolar ve Euro
Dolar ve Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,8420 liradan, euro 21,4440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,8400 liradan alınan dolar, 19,8420 liradan satılıyor. 21,4420 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4440 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,8320 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4390 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 251 lira, çeyrek altın 2 bin 28 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 86 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.466 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.28 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.28 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.411 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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