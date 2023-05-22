https://sputniknews.com.tr/20230522/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071375975.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,8220 liradan, euro 21,4300 liradan haftaya başladı. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T09:20+0300
2023-05-22T09:20+0300
2023-05-22T09:20+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,8200 liradan alınan dolar, 19,8220 liradan satılıyor. 21,4280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4300 lira olarak belirlendi.Perşembe günü doların satış fiyatı 19,7910 lira, euronun satış fiyatı da 21,3430 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 257 lira, çeyrek altın 2 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 122 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.56 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.56 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.872 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,8220 liradan, euro 21,4300 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,8200 liradan alınan dolar, 19,8220 liradan satılıyor. 21,4280 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4300 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 19,7910 lira, euronun satış fiyatı da 21,3430 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 257 lira, çeyrek altın 2 bin 36 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 122 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 74.56 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.56 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 26.872 dolar seviyesinde.