https://sputniknews.com.tr/20230518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1071245998.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,7740 liradan, euro 21,4160 liradan güne başladı. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T09:15+0300
2023-05-18T09:15+0300
2023-05-18T09:15+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,7720 liradan alınan dolar 19,7740 liradan satılıyor. 21,4140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,7610 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3760 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 257 lira, çeyrek altın 2 bin 37 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 124 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.661 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.200 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,7740 liradan, euro 21,4160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,7720 liradan alınan dolar 19,7740 liradan satılıyor. 21,4140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,7610 lira, euronun satış fiyatı ise 21,3760 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 257 lira, çeyrek altın 2 bin 37 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 124 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.661 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 76.66 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.66 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27.200 dolar seviyesinde.