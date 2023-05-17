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EKONOMİ
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,7440 liradan, euro 21,4320 liradan güne başladı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,7420 liradan alınan dolar 19,7440 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,7160 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4200 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 261 lira, çeyrek altın 2 bin 43 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 149 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.589 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.34 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.34 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.952 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, altın, euro/tl
dolar, dolar/tl, euro, altın, euro/tl

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:13 17.05.2023
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© REUTERS / MURAD SEZER
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,7440 liradan, euro 21,4320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,7420 liradan alınan dolar 19,7440 liradan satılıyor. 21,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,7160 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4200 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 261 lira, çeyrek altın 2 bin 43 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 149 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.589 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 74.34 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.34 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 26.952 dolar seviyesinde.
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