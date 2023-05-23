https://sputniknews.com.tr/20230523/bir-yerden-baslamasi-gerekiyordu-ilk-romantik-opucuk-4500-yil-once-mezopotamyada-kayda-gecti-1071441739.html
'Bir yerden başlaması gerekiyordu': İlk romantik öpücük 4500 yıl önce Mezopotamya'da kayda geçti
'Bir yerden başlaması gerekiyordu': İlk romantik öpücük 4500 yıl önce Mezopotamya'da kayda geçti
Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, ‘Fransız öpücüğü’ olarak bilinen romantik öpüşmenin ilk kez 4 bin 500 yıl önce Türkiye topraklarının da... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:48+0300
2023-05-23T13:48+0300
2023-05-23T13:52+0300
mezopotamya
öpüşme
evlilik
yaşam
türkiye
dudak
tabu
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Oxford ve Kopenhag üniversitelerinden bilim insanları, günümüzde Irak, Suriye ve Türkiye’de toprakları bulunan eski Mezopotamya'ya ait kil tabletlerde ilk dudak dudağa öpüşmenin kanıtlarını buldu.‘Öpüşmek sandığımızdan daha eski'NTV’nin aktardığına göre çalışmanın yazarlarından Dr. Sophie Lund Rasmussen, "Öpüşmek, her zaman ortalıkta varmış gibi hissettiren, ancak bir yerden başlaması gereken ve sandığımızdan daha eski olduğunu düşündüğümüz bir şey” diye konuştu.Bununla birlikte, Science dergisinde yayınlanan çalışma, eski Mezopotamya metinlerinden yola çıkarak öpüşmenin ilk olarak nasıl algılandığına ışık tutuyor.Araştırmacılar Sümer dilindeki en eski metinlerin, günümüzün aksine, öpüşmenin cinsel ilişki sonrası bir aktivite olabileceğini öne sürdü.Uzmanlar, ayrıca evli bir kadının başka bir adamın öpücüğüyle nasıl yoldan çıkacağını anlatan antik Sümerce bir metnin olduğunu belirterek, öpüşmenin o dönemde evlilik öncesi bir tabu olduğu kanısına vardıklarını belirtti.Rasmussen, “O zamanlar, iş öpüşmeye geldiğinde, bugün bazı kültürlerde olduğu gibi, halka açık sevgi gösterileri hoş karşılanmıyordu” ifadelerini kullandı.Diğer taraftan, çalışmanın yazarları ‘öpüşme’nin MÖ 2500'den itibaren eski Mezopotamya metinlerinde anlatıldığını ve çok sayıda kültürde yaygın olduğunu vurguladı.Çalışmanın diğer yazarı Dr Troels Pank Arboll, "Öpüşme, yalnızca herhangi bir bölgede ortaya çıkan ve oradan yayılan bir gelenek olarak görülmemeli. Bu eylem, birkaç bin yıl boyunca birçok antik kültürde uygulandı” dedi.Daha önceki kanıtlar 3 bin 500 yıllıktıÖte yandan, daha önce insanların dudaktan öpüştüğüne dair en eski kanıtın 3 bin 500 yıl önce Güney Asya'dan geldiği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230115/lahitteki-2-bin-500-yillik-ask-mesajini-arkeologlar-cozdu-uzuntuden-saclarimi-yoluyorum-1065762702.html
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mezopotamya, öpüşme, evlilik, türkiye, dudak, tabu
mezopotamya, öpüşme, evlilik, türkiye, dudak, tabu
'Bir yerden başlaması gerekiyordu': İlk romantik öpücük 4500 yıl önce Mezopotamya'da kayda geçti
13:48 23.05.2023 (güncellendi: 13:52 23.05.2023) Abone ol
Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, ‘Fransız öpücüğü’ olarak bilinen romantik öpüşmenin ilk kez 4 bin 500 yıl önce Türkiye topraklarının da bir kısmının yer aldığı Mezopotamya’da başladığını ortaya koydu. Sümerce yazılı kil tabletlerde yapılan keşif, ayrıca romantik öpüşmenin tarihini bin yıl geriye götürdü.
Oxford ve Kopenhag üniversitelerinden bilim insanları, günümüzde Irak, Suriye ve Türkiye’de toprakları bulunan eski Mezopotamya'ya ait kil tabletlerde ilk dudak dudağa öpüşmenin kanıtlarını buldu.
‘Öpüşmek sandığımızdan daha eski'
NTV’nin aktardığına göre çalışmanın yazarlarından Dr. Sophie Lund Rasmussen, "Öpüşmek, her zaman ortalıkta varmış gibi hissettiren, ancak bir yerden başlaması gereken ve sandığımızdan daha eski olduğunu düşündüğümüz bir şey” diye konuştu.
Bununla birlikte, Science dergisinde yayınlanan çalışma, eski Mezopotamya metinlerinden yola çıkarak öpüşmenin ilk olarak nasıl algılandığına ışık tutuyor.
Araştırmacılar Sümer dilindeki en eski metinlerin, günümüzün aksine, öpüşmenin cinsel ilişki sonrası bir aktivite olabileceğini öne sürdü.
Uzmanlar, ayrıca evli bir kadının başka bir adamın öpücüğüyle nasıl yoldan çıkacağını anlatan antik Sümerce bir metnin olduğunu belirterek, öpüşmenin o dönemde evlilik öncesi bir tabu olduğu kanısına vardıklarını belirtti.
Rasmussen, “O zamanlar, iş öpüşmeye geldiğinde, bugün bazı kültürlerde olduğu gibi, halka açık sevgi gösterileri hoş karşılanmıyordu” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, çalışmanın yazarları ‘öpüşme’nin MÖ 2500'den itibaren eski Mezopotamya metinlerinde anlatıldığını ve çok sayıda kültürde yaygın olduğunu vurguladı.
Çalışmanın diğer yazarı Dr Troels Pank Arboll, "Öpüşme, yalnızca herhangi bir bölgede ortaya çıkan ve oradan yayılan bir gelenek olarak görülmemeli. Bu eylem, birkaç bin yıl boyunca birçok antik kültürde uygulandı” dedi.
Daha önceki kanıtlar 3 bin 500 yıllıktı
Öte yandan, daha önce insanların dudaktan öpüştüğüne dair en eski kanıtın 3 bin 500 yıl önce Güney Asya'dan geldiği öne sürülmüştü.