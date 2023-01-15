https://sputniknews.com.tr/20230115/lahitteki-2-bin-500-yillik-ask-mesajini-arkeologlar-cozdu-uzuntuden-saclarimi-yoluyorum-1065762702.html

Lahitteki 2 bin 500 yıllık aşk mesajını arkeologlar çözdü: ‘Üzüntüden saçlarımı yoluyorum’

Lahitteki 2 bin 500 yıllık aşk mesajını arkeologlar çözdü: ‘Üzüntüden saçlarımı yoluyorum’

Tarihi kent İznik’te Arkeoloji müzesinin yapımı tamamlandı. Dünyanın en önemlilerinden biri olmaya aday müzenin içerisinde bulunan Büyük İskender’in... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T12:28+0300

2023-01-15T12:28+0300

2023-01-15T12:28+0300

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Temeli 2020 yılında atılan İznik Arkeoloji Müzesinin yapımı tamamlandı. Kısa süre içerisinde resmi açılış töreni gerçekleşecek olan ve mimarı yapısıyla Avrupa’nın en önemli müzeleri arasında gösterilmeye aday yeni müze Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ’dan bu yana bütün tarihlere tanıklık yapıyor.Roma dönemine ait mermer oyun tablasının da bulunduğu yeni müzede üzerinde ki işlemeleriyle dikkat çeken savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi, Tanrılar Lahdi, Büyük İskender’in generali Antigonos Lahdi ve asil ailelere ait lahitler yer alıyor.Yeni açılacak arkeoloji müzesinin en çok dikkat çeken eseri ise Büyük İskender’in generallerinden biri olan Antigonos’a ait lahit. İlk kez görüntülenen lahitin üzerindeki Roma harfleriyle yazılan duygusal mesajı arkeologlar çevirdi. Mesajda “Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos’un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti” yazıyor.İznik Müzesi eski müdürü Arkeolog Taylan Sevil yaptığı açıklamada, “Yeni müze çok ama çok önemli taşınır kültür varlıkları barındırmaktadır. Tarih öncesinden günümüze kadar pek çok medeniyetlerin eserleri mevcuttur. Burada ki arkeoloji müzesi çok önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu müze dünya uygarlığına tanıklık edecektir” dedi.

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