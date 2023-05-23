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Binali Yıldırım: 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi
Binali Yıldırım: 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi
Binali Yıldırım, Türkiye’deki mülteciler için “Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:07+0300
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Balçova’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.Yıldırım, yaklaşan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu:‘Mültecilerin can güvenlikleri yok, onun için koşa koşa geliyorlar’İnsanın en kutsal hakkının yaşam hakkı olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye’deki mültecilere ilişkin şunları söyledi:‘Bu seçimin kaybedeni Amerika’dır, Avrupa ülkeleridir, FETÖ terör örgütüdür ve bölücü PKK’dır’Yıldırım, şöyle devam etti:‘Diğer ittifakın içine bedavacılar da girdi’14 Mayıs’ta yapılan seçimleri hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:‘Bir güzellik yapalım, İzmir’de bu eksiği biz kapatalım’Konuşmasında İzmirlilere seslenen Yıldırım, “İzmir olarak 14 Mayıs’ın telafisini yapabiliriz. Önümüze fırsat geldi. Yüzde 32’yi yüzde 40 yapabiliriz. Çok bir şey istemiyorum. Yine Kılıçdaroğlu’na epey kalıyor. Gerçi verilen oylar bir şey yaramıyor ama çok da agresif davranmak istemiyorum. Verdiğimiz oyla geleceğe karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımız aslında açık ara önde birinci olarak seçimi tamamladı. Sadece Kılıçdaroğlu ile arasında 2.5 milyondan fazla fark var ama Anayasa’ya göre ilk tur için salt ekseriyet şartı koyduk. Şu anda geçekleşmeyen şart o. 260 bin oy eksiği var. İzmir’in 3 milyon üzerinde seçmeni var. Taksim etiğimizde Cumhurbaşkanımıza 14’ünde 964 bin oy verdi. Demek ki İzmir bu açığı rahatlıkla kapatabilir. Türkiye’de hiçbir yere gerek kalmadan kapatabilirsiniz. Çünkü Türkiye’nin özeti İzmir’de. Bir güzellik yapalım, bu eksiği biz kapatalım ve ‘Cumhurbaşkanımızı biz seçtik İzmir’den’ diyelim” dedi.‘Enflasyon, ülkede olabilecek en kötü şeydir’Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
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binali yıldırım, enflasyon, göçmen, suriye, ak parti
binali yıldırım, enflasyon, göçmen, suriye, ak parti

Binali Yıldırım: 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi

15:07 23.05.2023
© İHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Binali Yıldırım, Türkiye’deki mülteciler için “Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek değiliz. Bu abartılıyor, istismar ediliyor. Her şeye rağmen bu süreç başladı. 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi” dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Balçova’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.
Yıldırım, yaklaşan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu:
“14 Mayıs geride kaldı. Hayal kırıklığı, kırgınlık yaşamaya lüzum yok. 28 Mayıs’ta telafi edeceğimiz fırsat önümüzde duruyor. İzmir’de yapacağımız güzel çıkış, Türkiye’ye de dalga dalga yayılacak. Hem İzmir kazanacak hem Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Tek üzülecek olan; FETÖ, PKK ve onların arkasındaki ağababaları. İplerini ellerinden bulunduranlar. Onun dışında bu seçimden herkes kazançlı çıkacak. Biz de bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadeleye devam edeceğiz. Bu toprakları çok dinamik.
Bu coğrafya bizim geleceğimiz. İstismar edilen şeyler var. Göçmenler keyfi değil. Gidecekler, onların planı yapıldı ama gittikleri zaman yaşam korkusu, can korkusu olmaması lazım. Bir insanı bile bile ölüme gönderebilir misiniz? Bu insanlığa sığmaz. Akdeniz’den Kamışlı’ya bir güvenlik kuşağı oluşturduk ki oradaki otorite boşluğundan terör alan bulamasın. Şimdi orada her türlü kamu hizmetleri hazırlandı. Peyderpey gidiyorlar. İnşallah Suriye’de barış sağlanır. Esad, ülkenin 3’te 1’ine hakim ve belli etnik grubuna hitap ediyor. Ülkenin tamamına hitap eden yönetim ve huzur tesis edilirse onlar da memleketlerine gidecek. Bu vatan başka bir şeydir.
Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek değiliz. Bu abartılıyor, istismar ediliyor. Her şeye rağmen bu süreç başladı. 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi. İdlib’in kuzeyinde evler, okullar yapıldı, adeta şehir kuruldu. Onlar buraya yerleştiriliyor. Bu meseleyi Cumhurbaşkanımız da ciddiyetle takip edecek.”

‘Mültecilerin can güvenlikleri yok, onun için koşa koşa geliyorlar’

İnsanın en kutsal hakkının yaşam hakkı olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye’deki mültecilere ilişkin şunları söyledi:
“Mülteciler neden kalkıp geliyor? Can güvenlikleri yok, onun için koşa koşa geliyorlar. Bunları ayıplamamak lazım. Şimdi elhamdülillah terör topraklarımızda faaliyet yapamıyor. Bunun kalıcı olarak devam etmesi lazım ama terörün faaliyetlerini, özellikle PKK’nın faaliyetinin sona ermesi, bazılarını rahatsız etti ve hoşuna gitmedi. Bunun başında daha önce Irak’ı, Libya’yı, Afganistan’ı işgal edip ‘Demokrasi getireceğiz’ diye bin perişan hale getiren, bu ülkeleri yok eden Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki emperyal ülkeler, Türkiye için de böyle bir sevda peşindeler. Türkiye’de terörün amacı ne Kürtlerin ne Türklerin derdidir. PKK’nın Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de PKK diye bir sorunu var. Yıllardır kaynaklarımızı tüketti, insanlarımızı yok etti, askerimizi şehit etti. Bizi birbirimizden soğuttu, kardeşliğimize zarar verdi.
Bunları Orta Doğu’da operasyon düşünceleri olan emperyal ülkelerin kaynakları ile yapıyorlar. Paralarını onlar veriyor. Bin yıl önce bu topraklarda ‘Birbirimizin mezhebini, meşrebini, etnik kimliğini sormayacağız’ dedik. ‘Bu topraklar ortak mülkümüzdür, bu mülkün sahibi de Cenabı Allah’tır’ dedik. Bizi bağlayan değerlerimiz belli. Rabbimiz, peygamberimiz, mukaddes kitabımız bir. Biz biriz beraberiz kardeşiz. Bu ölçüleri ortaya koyduktan sonra Türk’müş, Kürt’müş, Çerkes’miş, Arap’mış ne önemi var? Bu ayrıştırmalardan biz çok yara aldık. Bu topraklar bin yıl geriye gittiğimizde isyanlardan neler çekti, kardeş kavgalarından neler çekti? Mezhep savaşlarından Avrupa 100 yıl savaştı. Bunun faydası yok. Enerjimizi büyümek için, kardeşliğimizi büyütmek için kullanmamız lazım.”

‘Bu seçimin kaybedeni Amerika’dır, Avrupa ülkeleridir, FETÖ terör örgütüdür ve bölücü PKK’dır’

Yıldırım, şöyle devam etti:
“Yoksa ne yapayım ben siyaseti? Bize verilen desteklere göre düşünseydik İzmir’e çivi çakmamamız lazım. Bunu yapabilir miyiz? Hizmette siyaset olabilir mi? Hizmet insana yapılır. 14 Mayıs’ta İzmir, Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 63 o vermiş. Cumhurbaşkanımıza yüzde 31 vermiş. İzmir’e bugüne kadar yapılan hizmetleri kafanızdan geçirin. Çevre yoluna, şehir hastanesine, Sabuncubeli Tüneli’ne, İzmir-İstanbul Otoyolu’na bakın. Bakın, bakın, bakın, nerede ne hizmet varsa bunları yapmışız. Bunlar bizim görevimiz. Oy verdi, vermedi hesap içine asla girmedik. 28 Mayıs’taki seçimde herkes kazanacak. Türkiye kazanacak, İzmir kazanacak. Bu seçimin kaybedeni Amerika’dır, Avrupa ülkeleridir, FETÖ terör örgütüdür ve bölücü PKK’dır. Kürt vatandaşlarımızı PKK ile karıştırmayalım. PKK bir ölüm makinesi. Kürt ve Türk kardeşlerimize en büyük zararı veren örgüt budur. Biz ‘PKK’ deyince Kürt vatandaşlarımızı hedef alıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Asla. Ayrıştırmalar ancak bize zarar verir. Kardeşlik, bir olmak, beraber olmak, gücü artırır.”

‘Diğer ittifakın içine bedavacılar da girdi’

14 Mayıs’ta yapılan seçimleri hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
“14’ünde meclisi seçtiniz. Şu anda meclis, 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı’nın çoğunluğuna sahip. Diğer ittifakın içine bedavacılar da girdi. Onları da çıkarsak ittifakta fazla bir şey kalmıyor. Zahmetsiz yemek olmaz. 37 vekil, bir kuruş emekleri gayretleri yok ama milletvekili oldular. İzmir’deki CHP’li kardeşlerimiz onlara çalıştı. 4 vekilliği içeriye aldıkları misafirlere vermişler. Ülkede güven ve istikrarın devam etmesi çok önemli. Güven ve istikrar olmayan, belirsizlik olan ülkede hiçbir şey düzgün gitmez. Güven ve istikrar, güçlü liderlik ve güçlü hükümetle olur. 2017’den beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devrede ve ilk defa vaktinde seçimler başladı. Gönül isterdi ki seçim 14’ünde bitsin, insanlara zahmet vermeyelim ama bu bizim milletimizin kararı. Saygı duymaktan yapacak bir şey yok.”

‘Bir güzellik yapalım, İzmir’de bu eksiği biz kapatalım’

Konuşmasında İzmirlilere seslenen Yıldırım, “İzmir olarak 14 Mayıs’ın telafisini yapabiliriz. Önümüze fırsat geldi. Yüzde 32’yi yüzde 40 yapabiliriz. Çok bir şey istemiyorum. Yine Kılıçdaroğlu’na epey kalıyor. Gerçi verilen oylar bir şey yaramıyor ama çok da agresif davranmak istemiyorum. Verdiğimiz oyla geleceğe karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımız aslında açık ara önde birinci olarak seçimi tamamladı. Sadece Kılıçdaroğlu ile arasında 2.5 milyondan fazla fark var ama Anayasa’ya göre ilk tur için salt ekseriyet şartı koyduk. Şu anda geçekleşmeyen şart o. 260 bin oy eksiği var. İzmir’in 3 milyon üzerinde seçmeni var. Taksim etiğimizde Cumhurbaşkanımıza 14’ünde 964 bin oy verdi. Demek ki İzmir bu açığı rahatlıkla kapatabilir. Türkiye’de hiçbir yere gerek kalmadan kapatabilirsiniz. Çünkü Türkiye’nin özeti İzmir’de. Bir güzellik yapalım, bu eksiği biz kapatalım ve ‘Cumhurbaşkanımızı biz seçtik İzmir’den’ diyelim” dedi.

‘Enflasyon, ülkede olabilecek en kötü şeydir’

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ekonomik sıkıntıları yok sayamayız. Bu sıkıntı bütün dünyanın sıkıntısı. Koronadan sonra peydah oldu. Bunun da doğal sonucu enflasyon. Enflasyon nedir bilmeyen ülkelerde 10 kat enflasyon oldu. Bizim 90’lı, 70’li, 80’li yıllardan yüksek enflasyon tecrübemiz var, biz daha sakin yaklaşabiliyoruz meseleye ama onu da düşüreceğiz. Bu doğru yol değil. Enflasyonu kontrol altına alıp taşların yerine oturmasını sağlamamız gerekiyor. Enflasyon, ülkede olabilecek en kötü şeydir. Haksız servet transferidir. Bununla da mücadelemiz devam edecek. İnşallah 28 Mayıs’tan sonra oluşan güçlü irade ile cumhuriyetimizin 100. yılına iyi çıkış yapacağız. Bunu da sizlerle başaracağız.”
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