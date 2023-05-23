https://sputniknews.com.tr/20230523/binali-yildirim-1-milyon-multeci-gidecek-noktaya-geldi-1071452722.html

Binali Yıldırım: 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi

Binali Yıldırım: 1 milyon mülteci gidecek noktaya geldi

Binali Yıldırım, Türkiye’deki mülteciler için “Bunlar gidecek, burada kalacak değiller. Tabii ki biz kendi vatandaşımızın hak ettiği imkanları onlara verecek... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:07+0300

2023-05-23T15:07+0300

2023-05-23T15:07+0300

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Balçova’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.Yıldırım, yaklaşan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu:‘Mültecilerin can güvenlikleri yok, onun için koşa koşa geliyorlar’İnsanın en kutsal hakkının yaşam hakkı olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye’deki mültecilere ilişkin şunları söyledi:‘Bu seçimin kaybedeni Amerika’dır, Avrupa ülkeleridir, FETÖ terör örgütüdür ve bölücü PKK’dır’Yıldırım, şöyle devam etti:‘Diğer ittifakın içine bedavacılar da girdi’14 Mayıs’ta yapılan seçimleri hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:‘Bir güzellik yapalım, İzmir’de bu eksiği biz kapatalım’Konuşmasında İzmirlilere seslenen Yıldırım, “İzmir olarak 14 Mayıs’ın telafisini yapabiliriz. Önümüze fırsat geldi. Yüzde 32’yi yüzde 40 yapabiliriz. Çok bir şey istemiyorum. Yine Kılıçdaroğlu’na epey kalıyor. Gerçi verilen oylar bir şey yaramıyor ama çok da agresif davranmak istemiyorum. Verdiğimiz oyla geleceğe karar veriyoruz. Cumhurbaşkanımız aslında açık ara önde birinci olarak seçimi tamamladı. Sadece Kılıçdaroğlu ile arasında 2.5 milyondan fazla fark var ama Anayasa’ya göre ilk tur için salt ekseriyet şartı koyduk. Şu anda geçekleşmeyen şart o. 260 bin oy eksiği var. İzmir’in 3 milyon üzerinde seçmeni var. Taksim etiğimizde Cumhurbaşkanımıza 14’ünde 964 bin oy verdi. Demek ki İzmir bu açığı rahatlıkla kapatabilir. Türkiye’de hiçbir yere gerek kalmadan kapatabilirsiniz. Çünkü Türkiye’nin özeti İzmir’de. Bir güzellik yapalım, bu eksiği biz kapatalım ve ‘Cumhurbaşkanımızı biz seçtik İzmir’den’ diyelim” dedi.‘Enflasyon, ülkede olabilecek en kötü şeydir’Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230522/cavusoglu-suriyeli-gocmenlerin-tamamini-gonderecegiz-dersek-bu-dogru-olmaz--istihdama-ihtiyac-var-1071371902.html

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