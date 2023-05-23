Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktasta-yokus-asagi-kayan-minibus-dogalgaz-kutusuna-carparak-patlatti-1071444673.html
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı
Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğalgaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:58+0300
2023-05-23T13:59+0300
yaşam
türkiye
istanbul
beşiktaş
dolmuş
minibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071444902_184:0:1864:945_1920x0_80_0_0_162f4031d4f4a5c4e76e0c91779b59bc.jpg
Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/aile-dizisinin-setinde-kaza-inceleme-baslatildi-1070884962.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071444902_394:0:1654:945_1920x0_80_0_0_d47bb51e190e3786b6f8f10e1cf3524e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, beşiktaş, dolmuş, minibüs
türkiye, istanbul, beşiktaş, dolmuş, minibüs

Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı

13:58 23.05.2023 (güncellendi: 13:59 23.05.2023)
© İHA / YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKERBeşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna çarparak patlattı
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna çarparak patlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA / YUNUS EMRE AYAZ - YUNUS EMRE ŞEKER
Abone olTelegram
Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğalgaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi.
Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Aile, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
YAŞAM
'Aile' dizisinin setinde kaza: İnceleme başlatıldı
10 Mayıs, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала