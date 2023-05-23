https://sputniknews.com.tr/20230523/besiktasta-yokus-asagi-kayan-minibus-dogalgaz-kutusuna-carparak-patlatti-1071444673.html
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı
Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğalgaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:58+0300
2023-05-23T13:58+0300
2023-05-23T13:59+0300
yaşam
türkiye
istanbul
beşiktaş
dolmuş
minibüs
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Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/aile-dizisinin-setinde-kaza-inceleme-baslatildi-1070884962.html
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türkiye, istanbul, beşiktaş, dolmuş, minibüs
türkiye, istanbul, beşiktaş, dolmuş, minibüs
Beşiktaş'ta yokuş aşağı kayan minibüs doğalgaz kutusuna ve bir yayaya çarptı
13:58 23.05.2023 (güncellendi: 13:59 23.05.2023) Abone ol
Beşiktaş'ta park halindeyken kayan minibüs önce doğalgaz kutusuna ardından kaldırımda yürüyen bir kadına çarptıktan sonra devrildi.
Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde içerisinde sürücüsü bulunmayan park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuş aşağı hareket ederek yol kenarındaki doğal gaz kutusuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusu patladı; kaldırımda yürüyen Nefise Aleyna Say'a da çarpan minibüs, devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan minibüsün sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.