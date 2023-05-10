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https://sputniknews.com.tr/20230510/aile-dizisinin-setinde-kaza-inceleme-baslatildi-1070884962.html
'Aile' dizisinin setinde kaza: İnceleme başlatıldı
'Aile' dizisinin setinde kaza: İnceleme başlatıldı
Ay Yapım, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu 'Aile' dizisinin setinde bir kaza yaşandığını duyurdu. Yaralıların olduğu kazayla ilgili... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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kaza
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Her salı akşamı Show TV'de ekrana gelen Aile dizisinin 11. bölümünün çekimleri sırasında bir kaza meydana geldi. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizinin setinde yaşanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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aile, kıvanç tatlıtuğ, kaza, serenay sarıkaya, dizi, inceleme

'Aile' dizisinin setinde kaza: İnceleme başlatıldı

11:50 10.05.2023 (güncellendi: 11:55 10.05.2023)
© Show TV/Ay YapımAile, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya
Aile, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Show TV/Ay Yapım
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Ay Yapım, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu 'Aile' dizisinin setinde bir kaza yaşandığını duyurdu. Yaralıların olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Her salı akşamı Show TV'de ekrana gelen Aile dizisinin 11. bölümünün çekimleri sırasında bir kaza meydana geldi.
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı dizinin setinde yaşanan kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Ay Yapım'ın sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak, tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
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