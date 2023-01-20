https://sputniknews.com.tr/20230120/kivanc-tatlitug-sette-rahatsizlandi-hastaneye-kaldirildi--1065972636.html

Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:05+0300

2023-01-20T14:05+0300

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kıvanç tatlıtuğ

gıda zehirlenmesi

serenay sarıkaya

hastane

yaşam

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile 'Aile' dizisinin çekimlerini gerçekleştiren Tatlıtuğ'un rahatsızlandığı belirtildi.Oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından çekimlerin durdurulduğu biliniyor.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.

https://sputniknews.com.tr/20220413/kivanc-tatlitugun-gozlugu-25-bin-liraya-satildi-geliri-sokak-hayvanlarina-bagislandi-1055526835.html

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kıvanç tatlıtuğ, gıda zehirlenmesi, serenay sarıkaya, hastane