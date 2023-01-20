https://sputniknews.com.tr/20230120/kivanc-tatlitug-sette-rahatsizlandi-hastaneye-kaldirildi--1065972636.html
Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:05+0300
2023-01-20T14:05+0300
2023-01-20T14:10+0300
kıvanç tatlıtuğ
gıda zehirlenmesi
serenay sarıkaya
hastane
yaşam
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile 'Aile' dizisinin çekimlerini gerçekleştiren Tatlıtuğ'un rahatsızlandığı belirtildi.Oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından çekimlerin durdurulduğu biliniyor.TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.
https://sputniknews.com.tr/20220413/kivanc-tatlitugun-gozlugu-25-bin-liraya-satildi-geliri-sokak-hayvanlarina-bagislandi-1055526835.html
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kıvanç tatlıtuğ, gıda zehirlenmesi, serenay sarıkaya, hastane
kıvanç tatlıtuğ, gıda zehirlenmesi, serenay sarıkaya, hastane
Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı
14:05 20.01.2023 (güncellendi: 14:10 20.01.2023) Abone ol
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinin başrolünü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile 'Aile' dizisinin çekimlerini gerçekleştiren Tatlıtuğ'un rahatsızlandığı belirtildi.
Oyuncunun hastaneye kaldırılmasının ardından çekimlerin durdurulduğu biliniyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı 'Aile' dizisinin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ’un 'Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da 'Devin' karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden 'Soykanlar’ın başındaki 'Aslan’ın, psikolog 'Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri konu alacak.